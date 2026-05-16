În penultima etapă din eșalonul de elită al Angliei, Aston Villa a primit vizita lui Liverpool pe "Villa Park".

Villa a condus-o cu 4-1 pe Liverpool, după golurile lui Morgan Rogers (42'), Ollie Watkins (57', 73') și John McGinn (89'). ”Cormoranii” au înscris printr-o dublă marca Van Dijk (52', 90+2'), care a închis tabela la 4-2 în minutele adiționale.

Arne Slot vede partea plină a paharului după ce Liverpool a fost spulberată pe ”Villa Park”: ”Nu e rău deloc”

Liverpool a încasat 52 de goluri în acest sezon, iar defensiva s-a clătinat mai mult ca oricând. În stagiunea precedentă, ”cormoranii”, care câștigaseră titlul, au încasat doar 41 de goluri și au marcat 86. Acum, doar 62 de goluri au reușit.

După meciul de la Birmingham, Arne Slot a evidențiat că Liverpool a primit mult prea multe goluri în acest sezon, dar în același timp a încercat să-și încheie declarația pe o notă pozitivă, sugerând că două goluri pe ”Villa Park” nu sunt de ici, de colo.

”Am primit prea multe goluri și nu am înscris destul. Dar să marcăm două goluri pe Villa Park? Nu e deloc rău”, a subliniat Arne Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.

Liverpool, în clasament

În ultima etapă, Liveprool o întâlnește pe Brentford acasă, pe Anfield, duminică, 24 mai, de la ora 18:00.

Cu o etapă înainte de final, Liverpool (59 de puncte) are locul 5 asigurat. Dacă Bournemouth câștigă cu Manchester City, atunci îi va sufla în ceafă echipei din Merseyside ajungând la o lungime în spatele ei.

După 37 de etape, Liverpool are 17 victorii, opt rezultate de egalitate și 12 înfrângeri și e la 20 de puncte de liderul Arsenal.