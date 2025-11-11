VIDEO Rybakina, ironizată de americani pentru modul în care a celebrat câștigarea celui mai mare premiu din istoria tenisului feminin

Elena Rybakina a făcut un gest prin care arată clar că dezaprobă actuala conducere a circuitului WTA.

Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA) a reușit un parcurs perfect în ediția 2025 a Turneului Campioanelor.

Sportiva din Kazahstan a legat cinci succese pe hardul de la Riad, adjudecându-și cel mai mare premiu din istoria tenisului feminin.

Elena Rybakina nu s-a pozat cu CEO-ul WTA, deși a câștigat peste 5 milioane de dolari

$5,235,000 a încasat jucătoarea născută la Moscova pentru parcursul fără eșec din Arabia Saudită, unde a pierdut câte un set în meciurile cu Iga Swiatek și Jessica Pegula, dar a încheiat întrecerea cu o finală câștigată în minimum de seturi împotriva numărului unu mondial, Aryna Sabalenka.

În ciuda cecului generos încasat pe merit sportiv de Elena Rybakina, jucătoarea din Kazahstan nu a făcut niciun compromis față de CEO-ul WTA, Portia Archer, persoană pe care o consideră vinovată pentru ce i s-a întâmplat fostului său antrenor, Stefano Vukov. În consecință, Rybakina le-a lăsat pe Aryna Sabalenka și Portia Archer singure la poza de final a ceremoniei de premiere.

Toată un zâmbet, la conferința de presă, dar reținută pe teren

Inițial ironizată pentru reacția reticentă pe teren, unde nimic din sărbătoarea sa nu a comunicat mărimea premiului primit la Riad, Elena Rybakina nu s-a putut opri din zâmbit în fața jurnaliștilor, când aceștia i-au amintit că a câștigat cel mai mare premiu din istoria circuitului WTA.

„Clasic pentru Rybakina. Pumnul acela strâns și acel zâmbet ar fi fost un strigăt primitiv din partea unei alte jucătoare,” a apreciat scriitorul și jurnalistul american, Christopher Clarey, comentând modul discret în care Rybakina a sărbătorit victoria din finală.

„Sincer, nu mă așteptam să ajung atât de departe. E incredibil,” a spus Rybakina, la ceremonia de premiere, înainte de a se referi la premiu, în conferința de presă.

„E o sumă imensă. Nu m-am gândit la toate aceste lucruri în timpul competiției, dar e grozav. Trebuie să sărbătoresc cu echipa, cu familia, cu toată lumea,” a precizat Elena Rybakina.

Rybakina crede că investigația WTA i-a făcut rău pe nedrept antrenorului său

După ce a renunțat la colaborarea scurtă cu Goran Ivanisevic, sportiva kazahă, născută la Moscova l-a apărat din nou pe antrenorul Stefano Vukov, suspendat din tenis de circuitul WTA, în urma unei investigații.

Întrebată despre această hotărâre, Rybakina a spus puține cuvinte, în Qatar: „Sunt doar dezamăgită de modul în care această situație a fost judecată și de maniera în care a decurs procesul. Nu voi comenta în plus,” a punctat, expeditiv, jucătoarea din Kazahstan.

În The Athletic s-a scris că printre concluziile raportului WTA se numără abuzuri psihice și fizice.

Antrenorul Vukov ar fi obligat-o pe Rybakina la o serie de antrenamente epuizante, în urma cărora jucătoarea s-a îmbolnăvit.

Rybakina ar fi fost jignită de antrenorul Stefano Vukov, care a catalogat-o „proastă” și i-a transmis că fără ajutorul său ea ar fi fost „în continuare la cules de cartofi, în Rusia.”

Șef executiv al WTA, Portia Archer suspectează și o relație romantică între Elena Rybakina și Stefano Vukov, cei doi fiind cazați în aceeași cameră de hotel în Melbourne, cu ocazia ediției 2025 a Openului Australian.

