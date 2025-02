În privința statisticilor bifate sub tricolor, la prima reprezentativă Costin Lazăr a strâns 32 de meciuri și a marcat două goluri. În Liga 1 din România, fostul mijlocaș, acum antrenor la Progresul Fundulea, a jucat 280 de partide și a înscris 13 goluri.

Costin Lazăr, antrenor la Progresul Fundulea, în Liga 3

Deși acum este antrenor în România, în curând ar putea să plece și să se stabilească în Grecia, la Salonic, acolo unde are o casă. Deja, copiii și soția sunt deschiși să plece definitiv acolo, iar Costin Lazăr ia în calcul să plece curând, să termine experiența de antrenor în România și să înceapă un nou capitol în viață.

”Foarte apropiată îmi e Grecia de suflet! Acolo nu am cunoscut decât satisfacție, fericire, nu am avut supărări în zona aceea, în Grecia. A fost o perioadă liniștită din viața mea. Am numai cuvinte de laudă... am o casă acolo. Pe viitor, pentru că cine știe ce se va întâmpla în România, îmi doresc să mă stabilesc acolo.

Nu știu dacă tocmai la bătrânețe, copiii mei ar vrea de acum să mergem, soția la fel. Copiii mei vorbesc elena. Nu s-au născut acolo, dar au fost la școală, la grădiniță și vorbesc bine. Casa noastră e în Salonic. E cel mai frumos drum pe care îl accept în Grecia, cu mașina. Îmi place foarte mult!”, a spus Costin Lazăr în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.