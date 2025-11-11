În lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru ultimele două meciuri ale naționalei României din preliminariile CM 2026 (sâmbătă cu Bosnia în deplasare și marțea viitoare cu San Marino acasă) se află și fundașul central Lisav Eissat, recent ”naturalizat”.

Israelianul de 20 de ani de la Maccabi Haifa a debutat luna trecută la națională, în amicalul 2-1 cu Moldova, singurul lui meci până acum ca ”tricolor”.

Însă Eissat a ajuns, mai nou, rezervă la echipa de club și nu a jucat deloc în ultimele etape - a rămas pe bancă în 2-2 acasă cu Hapoel Ierusalim și în 3-3 în deplasare cu Ihud Bnei Sakhnin.

Anterior, jucase în toate meciurile din precedentele cinci etape, patru dintre ele ca integralist: notele primite de Eissat de la Sofascore în aceste partide au fost: 6.9 (în 1-1 în deplasare cu Ironi Tiberias), 6.2 (în 2-3 acasă cu Maccabi Netanya), 7.4 (în 1-1 în deplasare cu Maccabi Tel Aviv), 6.6 (în 0-1 acasă cu Hapoel Beer Sheva) și 7.0 (în 1-1 în deplasare cu Hapoel Haifa, singurul meci în care a fost introdus pe parcurs).

Echipa sa, Maccabi Haifa, este fără victorie în ultimele șapte etape!

Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF după declarațiile oficialilor din Israel



Lisav Eissat a debutat la echipa națională a României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, însă reprezentanții Federației din Israel speră că fundașul mai poate fi întors din drum având în vedere că jucătorul a evoluat într-un meci de pregătire.

Regulamentul FIFA susține însă că un jucător nu mai poate schimba echipa națională dacă a apucat să joace pentru prima reprezentativă, chiar dacă este vorba doar despre o partidă amicală, așa cum este cazul lui Lisav Eissat.

Mihai Stoichiță este destul de convins că fundașul nu va putea fi întors din drum, iar directorul tehnic al Federației Române de Fotbal nu se bazează neapărat pe regulament, ci pe faptul că Eissat se simte foarte bine la naționala României.

”Nu cred că Lisav Eissat se va răzgândi, se simte foarte bine aici, la naționala României! El nu vrea să joace pentru Israel”, a spus Stoichiță, conform Golazo.

Ce au declarat reprezentanții Federației de Fotbal din Israel: ”Chiar dacă nu există șanse prea mari pentru asta, ar trebui să încercăm să-l păstrăm pe Lisav în Israel. Este israelian.

Joacă aici pentru Maccabi Haifa și, chiar dacă ar exista o problemă, ar trebui să încercăm să o rezolvăm”, a spus o sursă din cadrul Federației Israeliene de Fotbal.

Cartonașul roșu încasat de Eissat în 0-2 cu Rakow Czestochowa din preliminariile Conference League

