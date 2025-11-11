VIDEO Bosnia - România I Fundașul central al lui Mircea Lucescu a ajuns rezervă la club și nu a jucat deloc în ultimele etape!

Bosnia - Rom&acirc;nia I Fundașul central al lui Mircea Lucescu a ajuns rezervă la club și nu a jucat deloc &icirc;n ultimele etape! Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala României joacă un meci crucial în Bosnia în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

TAGS:
Lisav EissatMircea LucescuMaccabi HaifaBosnia - RomaniaEchipa NationalaCM 2026
Din articol

În lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru ultimele două meciuri ale naționalei României din preliminariile CM 2026 (sâmbătă cu Bosnia în deplasare și marțea viitoare cu San Marino acasă) se află și fundașul central Lisav Eissat, recent ”naturalizat”.

Israelianul de 20 de ani de la Maccabi Haifa a debutat luna trecută la națională, în amicalul 2-1 cu Moldova, singurul lui meci până acum ca ”tricolor”.

Însă Eissat a ajuns, mai nou, rezervă la echipa de club și nu a jucat deloc în ultimele etape - a rămas pe bancă în 2-2 acasă cu Hapoel Ierusalim și în 3-3 în deplasare cu Ihud Bnei Sakhnin.

Anterior, jucase în toate meciurile din precedentele cinci etape, patru dintre ele ca integralist: notele primite de Eissat de la Sofascore în aceste partide au fost: 6.9 (în 1-1 în deplasare cu Ironi Tiberias), 6.2 (în 2-3 acasă cu Maccabi Netanya), 7.4 (în 1-1 în deplasare cu Maccabi Tel Aviv), 6.6 (în 0-1 acasă cu Hapoel Beer Sheva) și 7.0 (în 1-1 în deplasare cu Hapoel Haifa, singurul meci în care a fost introdus pe parcurs).

Echipa sa, Maccabi Haifa, este fără victorie în ultimele șapte etape!

Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF după declarațiile oficialilor din Israel

Lisav Eissat a debutat la echipa națională a României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, însă reprezentanții Federației din Israel speră că fundașul mai poate fi întors din drum având în vedere că jucătorul a evoluat într-un meci de pregătire.

Regulamentul FIFA susține însă că un jucător nu mai poate schimba echipa națională dacă a apucat să joace pentru prima reprezentativă, chiar dacă este vorba doar despre o partidă amicală, așa cum este cazul lui Lisav Eissat.

Mihai Stoichiță este destul de convins că fundașul nu va putea fi întors din drum, iar directorul tehnic al Federației Române de Fotbal nu se bazează neapărat pe regulament, ci pe faptul că Eissat se simte foarte bine la naționala României.

”Nu cred că Lisav Eissat se va răzgândi, se simte foarte bine aici, la naționala României! El nu vrea să joace pentru Israel”, a spus Stoichiță, conform Golazo.

Ce au declarat reprezentanții Federației de Fotbal din Israel: ”Chiar dacă nu există șanse prea mari pentru asta, ar trebui să încercăm să-l păstrăm pe Lisav în Israel. Este israelian.

Joacă aici pentru Maccabi Haifa și, chiar dacă ar exista o problemă, ar trebui să încercăm să o rezolvăm”, a spus o sursă din cadrul Federației Israeliene de Fotbal.

Cartonașul roșu încasat de Eissat în 0-2 cu Rakow Czestochowa din preliminariile Conference League

Maccabi Haifa 0-1 Raków Częstochowa - Lisav Naif Eissat second yellow card 55' | agg. 1-1
byu/4gjdtokurwa insoccer

Lotul naționalei României convocat de selecționerul Mircea Lucescu: fundași centrali sunt Ghiță, Racovițan, Rus și Eissat

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
Un rom&acirc;n a murit &icirc;ntr-un accident &icirc;n SUA, &icirc;ncerc&acirc;nd să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
Jucătorul cu care Rapid vrea să dea lovitura: &rdquo;&Icirc;n jur de 5.000.000&euro;&rdquo;
Jucătorul cu care Rapid vrea să dea lovitura: ”În jur de 5.000.000€”
Dezvăluirea sud-africanilor, explozivă: de ce lui Becali i s-a pus pata pe Ngezana
Dezvăluirea sud-africanilor, explozivă: de ce lui Becali i s-a pus pata pe Ngezana
Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, &icirc;ntr-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat
Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, într-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat
Bosnia - Rom&acirc;nia I Atacantul tricolor care n-a mai dat gol la club de 7 luni: &rdquo;E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională&rdquo;
Bosnia - România I Atacantul tricolor care n-a mai dat gol la club de 7 luni: ”E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională”
Napoli a anunțat oficial: ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Antonio Conte
Napoli a anunțat oficial: ce se întâmplă cu Antonio Conte
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar

Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar

S-au &icirc;nțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

S-au înțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație

Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

&Icirc;l recunoști? A c&acirc;știgat trei trofee cu Dinamo și &icirc;ncă joacă fotbal la 50 de ani

Îl recunoști? A câștigat trei trofee cu Dinamo și încă joacă fotbal la 50 de ani

Ema Dolha: N-am văzut &icirc;n viața mea &icirc;n Rom&acirc;nia așa străin . Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: E un animal diferit

Ema Dolha: "N-am văzut în viața mea în România așa străin". Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: "E un animal diferit"



Recomandarile redactiei
Jucătorul cu care Rapid vrea să dea lovitura: &rdquo;&Icirc;n jur de 5.000.000&euro;&rdquo;
Jucătorul cu care Rapid vrea să dea lovitura: ”În jur de 5.000.000€”
Dezvăluirea sud-africanilor, explozivă: de ce lui Becali i s-a pus pata pe Ngezana
Dezvăluirea sud-africanilor, explozivă: de ce lui Becali i s-a pus pata pe Ngezana
Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, &icirc;ntr-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat
Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, într-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat
Revenire de senzație! Toni Petrea e aproape să preia o echipă din Liga 2
Revenire de senzație! Toni Petrea e aproape să preia o echipă din Liga 2
Bosnia - Rom&acirc;nia I Atacantul tricolor care n-a mai dat gol la club de 7 luni: &rdquo;E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională&rdquo;
Bosnia - România I Atacantul tricolor care n-a mai dat gol la club de 7 luni: ”E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională”
Alte subiecte de interes
Israelul nu se lasă și vrea să &icirc;l &icirc;ntoarcă pe Lisav Eissat: Trebuie să joace pentru noi!
Israelul nu se lasă și vrea să îl întoarcă pe Lisav Eissat: "Trebuie să joace pentru noi!"
Dialog incredibil &icirc;ntre agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: &rdquo;Să plece și să joace &icirc;n Rom&acirc;nia!&rdquo;
Dialog incredibil între agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: ”Să plece și să joace în România!”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Golgheterul rom&acirc;n cu 5 titluri consecutive de campion &icirc;n străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Alertă la meciul de diseară din Europa! Fanii sunt OUT din stadion, de teama activiștilor: &bdquo;Regret că trebuie să cedăm&rdquo;
Alertă la meciul de diseară din Europa! Fanii sunt OUT din stadion, de teama activiștilor: „Regret că trebuie să cedăm”
CITESTE SI
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

stirileprotv Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

O fabrică din Arad concediază 900 de angajați &icirc;nainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

stirileprotv O fabrică din Arad concediază 900 de angajați înainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!