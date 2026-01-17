Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Metaloglobus, în etapa a 22-a din Superligă.

Mesajul lui Costel Gâlcă după Rapid - Metaloglobus 1-0

Antrenorul Costel Gâlcă s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi, chiar dacă și-ar fi dorit ca giuleștenii să fie mai eficienți în fața porții.

„N-am reușit să concretizăm multe din acțiuni. Grameni a făcut un meci foarte bun, la fel ca și cei de la mijloc. Ne-am creat ocazii, am fructificat doar una prin Dobre. El a mai avut o ocazie înainte de acest gol. Ne-am fi dorit ca rezultatul să fie mai consistent.

Ne bucurăm că am câștigat totuși în niște condiții grele. E greu să joci pe acest timp. Terenul influențează tot. Vremea echilibrează forțele din teren.

Eu am spus că îmi doresc să vină jucători. Au venit și o să mai vină. Sperăm, ne dorim să vină Moruțan. Eu știu în procentaj foarte mare că o să vină. E un jucător cu experiență foarte mare. Poate să joace mijlocaș ofensiv și pe mai multe posturi.

O să vedeți când o să vină mai mulți jucători. E greu să se realizeze totul foarte repede. E important pentru noi să vină jucătorii noi.

Am fost concentrat pe joc. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor. Au fost agresivi și au stat cât mai sus ca să recupereze mingea”, a declarat Costel Gâlcă, la flash-interviuri.

Rapid revine pe primul loc în Superligă

Giuleştenii au trecut cel puțin provizoriu pe primul loc în clasament. Unicul gol al partidei cu Metaloglobus a fost marcat de Dobre în minutul 79.

Rapid are 42 de puncte şi este urmată de Universitatea Craiova, cu 40 de puncte, dar cu un meci în minus, şi de FC Botoşani, cu 38 de puncte.