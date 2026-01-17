SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o dramatic pe HC Dunărea Brăila, cu scorul de 29-28 (13-14), sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

SCM Râmnicu Vâlcea - Dunărea Brăila 29-28: Rebeca Necula a adus victoria gazdelor împotriva viitoarei sale echipe



Dunărea a început mai bine (3-0) şi a condus cea mai mare parte a meciului, dar a pierdut la ultima fază a meciului.

Echipa brăileană conducea cu 28-27, cu două minute înainte de final, dar a fost egalată (28-28) când mai erau 39 de secunde.

A ratat atacul, Daria Michalak a faultat şi a fost eliminată două minute, iar gazdele au primit aruncare de la 7 metri, transformată în ultima secundă de Rebeca Necula, care va juca in vară la Dunărea Brăila.

Anniken Wollik a marcat 7 goluri pentru SCM, iar Rebeca Necula şi Maria Lykkegaard, câte 5. Portarul Agathe Quiniou a reuşit 11 intervenţii.

Valeria Kirdiaşeva, cu 10 goluri, a fost cea mai bună de la oaspete, iar Elena Roşu a înscris 6 goluri.

