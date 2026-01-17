VIDEO EXCLUSIV Dramatism TOTAL în Liga Florilor: SCM Râmnicu Vâlcea - Dunărea Brăila, decis în ultima secundă de la 7 metri!

Dramatism TOTAL în Liga Florilor: SCM Râmnicu Vâlcea - Dunărea Brăila, decis în ultima secundă de la 7 metri! Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida a fost transmisă de Pro Arena și VOYO.

TAGS:
SCM Ramnicu Valceadunarea brailarebeca neculaAnniken WollikValeria Kirdiaşeva
Din articol

SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o dramatic pe HC Dunărea Brăila, cu scorul de 29-28 (13-14), sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

SCM Râmnicu Vâlcea - Dunărea Brăila 29-28: Rebeca Necula a adus victoria gazdelor împotriva viitoarei sale echipe

Dunărea a început mai bine (3-0) şi a condus cea mai mare parte a meciului, dar a pierdut la ultima fază a meciului. 

Echipa brăileană conducea cu 28-27, cu două minute înainte de final, dar a fost egalată (28-28) când mai erau 39 de secunde. 

A ratat atacul, Daria Michalak a faultat şi a fost eliminată două minute, iar gazdele au primit aruncare de la 7 metri, transformată în ultima secundă de Rebeca Necula, care va juca in vară la Dunărea Brăila.

Anniken Wollik a marcat 7 goluri pentru SCM, iar Rebeca Necula şi Maria Lykkegaard, câte 5. Portarul Agathe Quiniou a reuşit 11 intervenţii.

Valeria Kirdiaşeva, cu 10 goluri, a fost cea mai bună de la oaspete, iar Elena Roşu a înscris 6 goluri.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CSM Bucureşti 23 puncte (12 jocuri)

2. CS Gloria Bistriţa 22 (12)

3. CSM Corona Braşov 18 (12)

4. CSM Slatina 14 (12)

5. SCM Râmnicu Vâlcea 13 (12)

6. HC Dunărea Brăila 12 (12)

... 

Info: Agerpres

Foto: SCM Râmnicu Vâlcea - Handbal feminin

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
ARTICOLE PE SUBIECT
Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic!
Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic!
ULTIMELE STIRI
Costel Gâlcă anunță un transfer-bombă la Rapid: „90-95% ar trebui să vină”
Costel Gâlcă anunță un transfer-bombă la Rapid: „90-95% ar trebui să vină”
Costel Gâlcă dă vina pe vreme pentru victoria chinuită a Rapidului cu Metaloglobus: „Terenul influențează tot”
Costel Gâlcă dă vina pe vreme pentru victoria chinuită a Rapidului cu Metaloglobus: „Terenul influențează tot”
Reacție vehementă în cazul plecării lui Drăgușin de la Tottenham: „Eu mă gândesc așa”
Reacție vehementă în cazul plecării lui Drăgușin de la Tottenham: „Eu mă gândesc așa”
Mihai Teja, reacție amară după eșecul din Giulești: „Jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna”
Mihai Teja, reacție amară după eșecul din Giulești: „Jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna”
Nicolae Stanciu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Adrian Porumboiu: „Am vorbit și cu Burleanu”
Nicolae Stanciu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Adrian Porumboiu: „Am vorbit și cu Burleanu”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Tănase, răspuns pentru Gigi Becali: „Asta a spus despre mine?“

Tănase, răspuns pentru Gigi Becali: „Asta a spus despre mine?“

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Când te bate FC Argeș de două ori la zero, nu ai față de play-off. Caramavrov consideră că Becali forțează limitele unei echipe expirate

Când te bate FC Argeș de două ori la zero, nu ai față de play-off. Caramavrov consideră că Becali forțează limitele unei echipe expirate

Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0

Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0



Recomandarile redactiei
Costel Gâlcă anunță un transfer-bombă la Rapid: „90-95% ar trebui să vină”
Costel Gâlcă anunță un transfer-bombă la Rapid: „90-95% ar trebui să vină”
Reacție vehementă în cazul plecării lui Drăgușin de la Tottenham: „Eu mă gândesc așa”
Reacție vehementă în cazul plecării lui Drăgușin de la Tottenham: „Eu mă gândesc așa”
Mihai Teja, reacție amară după eșecul din Giulești: „Jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna”
Mihai Teja, reacție amară după eșecul din Giulești: „Jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna”
Nicolae Stanciu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Adrian Porumboiu: „Am vorbit și cu Burleanu”
Nicolae Stanciu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Adrian Porumboiu: „Am vorbit și cu Burleanu”
Dinamo i-a fixat prețul lui Cătălin Cîrjan: clauza uriașă pe care o va avea căpitanul „câinilor” în noul contract
Dinamo i-a fixat prețul lui Cătălin Cîrjan: clauza uriașă pe care o va avea căpitanul „câinilor” în noul contract
Alte subiecte de interes
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură importantă. Anunțul făcut de clubul din Liga Florilor
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură importantă. Anunțul făcut de clubul din Liga Florilor
Daria, Sara, și acum Dejana! Ziua și transferul spectaculos pentru echipa din Liga Florilor
Daria, Sara, și acum Dejana! Ziua și transferul spectaculos pentru echipa din Liga Florilor
Gloria Bistrița, performanță uriașă: s-a calificat în finala European League după ce a răpus Dunărea Brăila
Gloria Bistrița, performanță uriașă: s-a calificat în finala European League după ce a răpus Dunărea Brăila
România, victorii pe linie la Trofeul Carpați înainte de Campionatul Mondial!
România, victorii pe linie la Trofeul Carpați înainte de Campionatul Mondial!
Cine a câștigat derby-ul Olteniei din Liga Florilor, SCM Universitatea Craiova - SCM Râmnicu Vâlcea
Cine a câștigat derby-ul Olteniei din Liga Florilor, SCM Universitatea Craiova - SCM Râmnicu Vâlcea
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!