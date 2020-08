BREAKING NEWS | Buget DE TITLU la Dinamo! "Discutam cu 10-15 jucatori!" Contra face un anunt URIAS: cati bani sunt gata sa investeasca spaniolii

Contra a fost prezentat oficial ca antrenor al lui Dinamo. Vrea sa construiasca o echipa campioana in Stefan cel Mare.

Lui Contra i s-au promis multe! Spaniolii vor buget de 10 milioane de euro inca din primul an. Mai mult de 10 jucatori sunt asteptati in Stefan cel Mare!

"Am vorbit despre ceea ce ne dorim fiecare, sunt linistit ca nu vor fi doar vorbe, vor fi fapte. Imi doresc sa facem din Dinamo din nou o echipa puternica in Romania. Nu stiu chestii administrative, nu le cunosc. M-a interesat partea tehnica, echipa, cum vad eu problemele de la club si ce ar trebui sa se faca pentru ca Dinamo sa revina unde ii e locul. Am promisiuni ca se doresc schimbarile despre care am vorbit. Vrem sa profesionalizam acest club din cap pana-n picioare, cum s-ar spune. Vor veni un director general, un director de marketing, se va incerca transformarea clubului intr-unul profesionist. Sunt aici sa pun umarul cu rezultate la aceasta schimbare.

In privinta echipei, ultimul cuvant il am eu. Din ce stiu eu, se doreste buget de 10 milioane in primul an. Nu stiu daca e buget de titlu. Nu stiu daca vor fi 10 milioane, daca intra si datoriile in suma asta. Asta isi doresc ei in primul an. S-au luat decizii deja, s-a reinfiintat echipa a doua pentru a nu avea un gol de la U19 la echipa mare.

Vom incerca sa facem o academie, sa facem multe lucruri, sa existe si un nou stadion. Suntem in discutii avansate cu mai multi jucatori, nu vreau sa dau nume. Sunt cel putin 10-15 cu care vorbim, speram sa ajunga la echipa cat mai multi dintre ei. Sper ca in pauza pentru nationala sa incheg o echipa care arata din ce in ce mai bine. Pana vineri vor fi platite salariile pe mai si iunie, saptamana viitoare vor fi salariile la zi pentru toti jucatorii", a spus Contra la Digisport.