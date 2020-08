BREAKING NEWS! Cosmin Contra a SEMNAT cu Dinamo! Anuntul OFICIAL facut de club 

Cosmin Contra este noul antrenor al lui Dinamo Bucuresti din era spaniola.

Fostul selectioner a venit in Romania in aceasta dimineata pentru a semna cu noul club. Adus de investitorii spanioli, Contra s-a intors in Romania alaturi de preparatorul fizic Javi Reyes.

"Cainii" au anuntat astazi despartirea de Gigi Multescu si l-au numit deja pe Contra. Totul a fost facut oficial printr-un comunicat pe pagina clubului.

"Cosmin Contra la Dinamo Bucuresti

Bucuresti, 26 august 2020. Cosmin Contra este noul antrenor principal al echipei Dinamo Bucuresti pentru urmatoarele doua sezoane competitionale, a declarat directorul sportiv Rufo Collado pentru site-ul oficial al clubului.

Fostul selectioner al primei reprezentative a Romaniei a mai antrenat Dinamo in urma cu trei ani, intre 16 februarie si 18 septembrie 2017, cand a calificat echipa in play-off-ul Ligii 1, a luptat pentru titlul de campion pana in ultima etapa de campionat si a castigat Cupa Ligii, ultimul trofeu din palmaresul clubului din Stefan cel Mare.

Bine ai revenit acasa, Cosmin Contra!", se arata in comunicatul clubului.