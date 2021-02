Cosmin Contra a revenit in fotbal dupa despartirea de Dinamo! Unde s-a angajat antrenorul 

Cosmin Contra s-a despartit de Dinamo in luna octombrie a anului trecut, iar de atunci s-a intors in Spania, unde locuieste familia sa.

Tehnicianul a revenit ca observator tehnic la UEFA, unde supervizeaza meciuri din cupele europene. Contra a fost deja prezent la doua partide din UEFA Champions League, conform celor de la GSP, fostul selectioner participand si pe Camp Nou la show-ul facut de PSG impotriva Barcelonei, scor 4-1.



De asemenea, Contra a fost prezent si marti seara la meciul dintre Lazio si Bayern, in care bavarezii s-au impus tot cu 4-1, la fel ca PSG. In rolul sau de la forul european, Cosmin Contra trebuie sa observe tacticile celor doi antrenori si sa desemneze omul partidei, precum si cel mai bun jucator din fiecare compartiment.

Contra se afla inca in negocieri cu DDB, in conditiile in care are de primit de la Dinamo peste 100.000 de euro, insa suporterii vor sa sa-i ofere doar 50.000 de euro, lucru cu care antrenorul tinde sa fie de acord. Totusi, DDB vrea sa amane plata, iar antrenorul nu este de acord cu asa ceva, cel putin pentru moment, conform celor mai recente informatii.