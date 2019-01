Cornel Dinu vrea sa promoveze cu Chindia in Liga 1 si sa devina antrenor de juniori la Targoviste

Chindia ocupa locul 5 in Liga 2, la doar doua puncte de liderul Sportul Snagov.

Fundasul de 29 de ani, care a jucat 20 de meciuri in acest sezon, este deseori confundat cu dinamovistul Cornel Dinu, cei doi impartind, in afara de numele identic, orasul de unde provin si postul ocupat in teren. Cornel Dinu s-a nascut in 1989 si a locuit pana la varsta de 11 ani in comuna Dobra, judetul Dambovita. S-a mutat apoi in Targoviste si fost selectionat pentru o clasa cu program sportiv la CSS Targoviste. La nivel de seniori, a evoluat doar in oras, la FCM Targoviste (2008-2011) si la Chindia Targoviste (2011-prezent), la ultimul club ajungand dupa venirea lui Gica Popescu, fiind acum cel mai vechi jucator din lot, alaturi de Cristi Cherchez. Mai are un frate, Ciprian Dinu, tot fotbalist, care a jucat la mai multe cluburi din Romania, printre care si FC Botosani, in Liga 1, actualmente profesor de sport si antrenor de juniori in Slatina.

"Mi se intampla destul de des sa fiu sunat de jurnalisti, care sa ma confunde cu Cornel Dinu de la Dinamo, sau sa ma intrebe oamenii daca suntem rude. Nu suntem rude, nu avem niciun fel de legatura, doar avem acelasi nume. Probabil ca tata il admira ca fotbalist, dar eu am fost numit dupa nasul meu, pe care intamplator il chema Cornel. Nu am nicio porecla, nu imi spun <Procurorul>, colegii imi spun doar <Dinu> sau <Cornel>.

Stiu despre Cornel Dinu ca a fost un jucator mare pentru Dinamo si echipa nationala, plus un antrenor foarte bun, dar nu am vazut niciun meci de-al lui, prefer sa ma uit la cele care se joaca acum. Mai glumesc baietii, sa le vorbesc cu citate din istorici si filosofi, dar nu am cultura lui generala ca sa vorbesc asa cum o face el. Nu l-am intalnit niciodata pe Cornel Dinu si nu am stat de vorba cu el, cu toate ca as fi curios sa vad cum ar reactiona cand i-as spune ca am acelasi nume.

Sunt casatorit de 2 ani de zile si am un baiat de 1 an si 8 luni. Fiul meu se numeste Eric Stefan, nu i-am pus tot numele Cornel, mi-a ajuns mie toata comparatia asta. Mai am de dat licenta la Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Targoviste. Vreau sa ma fac antrenor, dar m-as vedea mai mult la nivel de copii si juniori. Din ce avansezi la seniori apar mai multe interese si prefer sa fac fotbal de placere.

Este un sezon mai echilibrat, nu ca anul trecut, cand Calarasiul si Sibiul au promovat la pas. Ne dorim mult sa promovam in Liga 1, asta e obiectivul nostru. Ne chinuim de ceva timp, dar cred ca 2019 este anul Chindiei. Diferenta o va face constanta, cine reuseste sa lege mai multe victorii se va detasa la un moment dat in clasament. Eu cred ca avem o echipa mai buna ca anul trecut, chiar daca i-am pierdut pe Honciu si pe Ispas, care erau jucatori importanti. Acum au venit Novac, Dudea, Lungu, avem si un antrenor foarte bun, pe Viorel Moldovan. Ne-ar ajuta foarte mult si un stadion nou in Targoviste, daca o sa promovam cred ca se vor grabi un pic lucrurile, pentru ca proiectul asta cu un nou stadion e inceput undeva prin 2012.

In mai 2017, am suferit o accidentare grava, rupturi de ligament incrucisat anterior si ligament colateral extern. La un meci cu FC Bihor, in minutul 20, am urmarit o minge in lateral ca sa evit un aut si terenul nostru este imprejmuit cu un fel de bordura. Mi-a intrat piciorul acolo, mi s-a facut piciorul parghie, mi-a trosnit si a urmat o accidentare grava. Am stat 8 luni de zile fara sa fac nimic si pana am revenit la un nivel de pregatire normal a durat cam 1 an de zile, cu totul. Din vara, de cand am inceput sa si joc, ma simt bine. La origine sunt fundas central, insa nu am mai crescut in inaltime si de aia am fost mutat pe benzile laterale, dar am jucat si fundas dreapta, si fundas stanga, si fundas central", a declarat fundasul Chindiei pentru Sport.ro.