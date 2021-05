"Nu stie sa dribleze, rar trage la poarta, dar are 17.000 de euro salariul!" Un titular de la Dinamo, facut praf de Cornel Dinu

La Dinamo nu este liniste nici cand echipa castiga.

Nemec a fost criticat aspru de Cornel Dinu.

Dinamo a reusit 4 victorii consecutive in Liga 1 sub comanda lui Dusan Uhrin, iar realizarile antrenorului ceh nu au trecut neobservate.

Cornel Dinu l-a laudat pe Dusan Uhrin pentru modul cum a revitalizat echipa si a reusit sa o scoata din zona retrogradabila.

"Dusan Uhrin e un tip serios, un tip practic si nu intamplator a reusit o formula de echipa eficienta la ce jucatori a gasit si cum i-a gasit. Dupa cateva meciuri care au adus esecuri, a reusit o formula de joc competitiva pentru fotbalul nostru", a declarat Cornel Dinu pentru ProSport.

Fostul mare jucator al lui Dinamo nu a avut aceleasi cuvinte de lauda si pentru Nemec. Dinu considera ca atacantul are un salariu enorm, avand in vedere ce ofera pe teren si situatia financiara precara in care se afla Dinamo.

"Dusan Uhrin s-a blocat in faza defensiva cu vreo noua jucatori, ca si Nemec e tot un fel de aparator e, ca joaca la adversari el. Nu poate sa dribleze, rar trage la poarta. Sa dea Dumnezeu sa ma contrazica! El are doar cateva goluri marcate. Si bineinteles ca are un salariu pe masura potentiei financiare a lui Dinamo, 17 000 de euro, care e sfidare, tupeu obraznic nemasurat. Dar asta e alta discuție, nu mai vreau sa imi fac sange rau", a dezvaluit Cornel Dinu.

Adam Nemec a inscris 4 goluri in cele 28 de meciuri pe care le-a jucat in Liga 1.