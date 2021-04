"I-am scris o scrisoare lui Florentino Perez!" Cornel Dinu, dezvaluiri despre super-parteneriatul dintre Dinamo si Real Madrid

DDB Spania a pornit un proiect prin care incearca initierea unui parteneriat intre Dinamo si Real Madrid.

Dragos Sterpu (52 ani) este presedintele interimar al asociatiei DDB din Spania, el fiind si cel care incearca initierea parteneriatului cu Real Madrid. Dragos Sterpu a dezvaluit ca DDB Spania a hotarat sa il numeasca pe Cornel Dinu 'titlu de imagine oficiala si reprezentant onorific al asociatiei'.

Ulterior, Cornel Dinu a povestit pentru Fanatik firul evenimentelor care a dus la discutiile dintre fanii lui Dinamo din Spania si Emilio Butragueno, oficial al madrilenilor.

Mai mult, in cadrul dezvaluirilor sale, Dinu a marturisit ca i-a scris lui Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid o scrisoare.

"Am vorbit cu domnul Dragos Sterpu, mi-a explicat planul lui si eu i-am spus ca pentru a intra la Real Madrid trebuie sa facem o scrisoare de intentie cu prezentarea lui Dinamo, a relatiilor dintre Dinamo si Real Madrid, facuta de un nume cunoscut si de ei.

Domnul Dragos Sterpu mi-a spus ca a vorbit cu celebrul Anghel, sef din DDB care pune manageri, pune antrenori, conduce echipa in deplasari si Anghel i-a spus ca n-are sens sa vorbeasca Dinu Cornel, ca vorbeste Mario Niculae. Ca el e istoria lui Dinamo, cunoscut national, international, intercontinental, interplanetar si intergalactic. Adica si de «galactici», ca sa inteleaga toata lumea…

Eu i-am explicat atunci domnului Dragos «Domne, ca sa intri la Real Madrid trebuie sa explici relatiile la care ajunsese Dinamo in 1968, 1969 cu Real Madrid»… pentru ca un prieten al lui Santiago Bernabeu era Sandu Vogl, care a infiintat Dinamo in 1948, cu frati-su.

Ca sa-si dea seama cei nascuti mai tarziu cine erau Sandu Vogl, trebuie sa le spun ca era prin 1970 reprezentantul concernului Philips, iar pe stadionul lui Real nu era alta reclama decat cu Philips, erau vreo opt panouri gigantice cu reclama la Philips, iar Vogl ne organiza noua, lui Dinamo, turnee in Spania si meciuri cu Real Madrid… Asta era fotbalul romanesc pe atunci…

De aici si prietenia cu marii jucatori de la Real de atunci, care evoluau si in echipa nationala, ne intalneam si la acel nivel, Pirri, Santillana, Sanchis, del Bosque… cu Angel Villar iarasi am avut si am relatii foarte bune… chiar daca el nu juca la Real, ci la Bilbao, dar era extrema dreapta la nationala… si care, ulterior, a avut un rol decisiv in alegerea lui Michel Platini ca presedinte UEFA.

Asa ca i-am scris o scrisoare lui Florentino Perez, domnul Dragos Sterpu i-a dus-o lui Emilio Butragueno, iar a doua zi la ora 11 m-a sunat Emilio Butragueno si am stat de vorba cu el. Restul sunt tratativele dintre DDB Spania si Real Madrid. Asta a fost istoria", a spus Cornel Dinu pentru Fanatik.