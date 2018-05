Contra l-a lamurit pe Hagi: "Ianis nu e pregatit sa vina la echipa nationala!" Cum a comentat reactia DURA a "Regelui"

Cosmin Contra a vorbit despre conflictul cu Gica Hagi.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Antrenorul Viitorului a avut un discurs extrem de dur la adresa selectionerului. Hagi i-a reprosat lui Contra ca ii evita pe jucatorii sai, principala nemultumire fiind legata de Ianis.

Contra spune ca Hagi a avut o reactie necontrolata si a precizat ca, deocamdata, fiul sau nu este pregatit sa joace pentru nationala mare.

"Vreau sa lamuresc acest scandal artificial. Gica a avut o iesire nepotrivita ei si nu era momentul sa aiba o astfel de iesire. Eu sunt antrenorul echipei nationale, am o filosofie si am hotarat ca Budescu si Stanciu dau mult mai mult decat ar putea da Ianis Hagi in viziunea mea. Ianis este in lotul largit, este in atentia noastra. Dar, in momentul de fata, Ianis nu este pregatit sa vina la echipa nationala", a declarat Cosmin Contra pentru FRF TV.