"Eu l-as fi convocat pe Ianis daca eram selectioner!" Piturca intervine in conflictul Hagi - Contra: "Gica a gresit!"

Victor Piturca ii ia partea lui Cosmin Contra in conflictul cu Hagi, dar spune totusi ca el l-ar fi convocat pe Ianis la nationala daca era selectioner.

In urma cu o saptamana, Hagi si-a varsat furia pe selectionerul Contra la o conferinta de presa. Discursul a pornit de la ideea ca Ianis nu a fost convocat la nationala mare pentru meciurile cu Chile si Finlanda.

"Stresul si-a spus cuvantul in cazul lui Gica. Contra a facut lucruri foarte bune la nationala. A adus un suflu proaspat. Nu poti sa ii reprosezi nimic. El ia jucatorii in care are incredere."

"Gica nu are dreptate de data asta. Daca vrea sa discute ceva cu selectionerul, daca are niste elemente pe care noi nu le stim, ar trebui sa le precizeze public", a spus Piturca la Telekomsport.

Saptamana trecuta, Gazeta a scris ca in spatele supararii lui Hagi ar sta banuiala acestuia ca selectia de la echipa nationala este influentata de impresarul Ioan Becali, un apropiat al lui Contra si un rival al agentului cu care colaboreaza Hagi la Viitorul.

"Nici vorba sa fie implicat Giovanni Becali. Poate sa existe un alt impresar", a mai spus Piturca.

Fostul selectioner spune ca Ianis Hagi este un jucator pe care nationala mare se poate baza in acest moment.

"Eu daca as fi fost selectioner l-as fi convocat pe Ianis. Imi place foarte mult si as fi vrut sa vad cu reactioneaza la antrenamente, cum se integreaza. Are disponibilitati tehnice excelente."