Adi Petre nici nu se mai gandeste la FCSB! "Nu pot decat sa uit ceea ce a fost si sa privesc spre viitor!"

Adrian Petre incearca sa uite perioada neagra de la FCSB si se concentreza pe ce are de facut la noul lui club, UTA Arad.

Aradenii au remizat cu Chindia in deplasare, scor 1-1, iar Petre a bifat deja al doilea meci pentru UTA dupa cel din Cupa Romaniei. La finalul meciului, fostul jucator de la FCSB a fost multumit de punctul obtinut de echipa lui, gratie golului marcat de Erico in prelungiri.

"Avand in vedere cum s-a desfasurat jocul, putem spune ca e un punct castigat. Ne doream sa castigam acest meci, dar la cum s-a desfasurat partida suntem multumiti cu acest egal. Au marcat destul de repede si s-au inchis, in a doua repriza am dominat complet, puteam sa castigam. Si ei au jucat pe acelasi teren, nu putem decat sa fim multumiti de acest egal.

Atat timp cat in fiecare zi muncesc alaturi de colegi, sunt sigur ca in cel mai scurt timp ma voi integra in totalitate. Probabil ca un timp imi va fi putin ciudat, dar deja incep sa ma simt bine alaturi de colegii mei", a spus Petre dupa meci.

Petre a uitat de perioada neagra petrecuta la FCSB si Cosenza si vrea sa se concentreze pe obiectivele de la UTA. De asemenea, el isi doreste sa fie convocat de Mutu pentru campionatul European U21.

"A fost un an complicat pentru mine, nu pot decat sa uit ceea ce a fost si sa privesc spre viitor. Cu incredere si munca sunt sigur ca voi ajunge unde mi-am propus. A fost important pentru mine sa invat din aceste experiente, eu cred ca am facut-o destul de bine si ma simt mult mai pregatit acum pentru ceea ce va urma in viitor.

Campionatul European este cel mai apropiat obiectiv, dar mai sunt destule meciuri de jucat si sunt constient ca am nevoie de multe cifre si multe minute pentru a ajunge acolo", a mai spus atacantul aradean.