Continua RAZBOIUL dintre Astra si Craiova! Acuzatii DURE intre cele doua cluburi! Cine a platit de fapt testele de Covid ale Astrei 

Meciul dintre Astra Giurgiu si Craiova a fost amanat din nou dupa ce au fost depistate inca 4 cazuri in randul giurgiuvenilor.

Dupa amanarea meciului, oltenii au cerut sa castige la masa verde partida cu Astra, in timp ce giurgiuvenii declara ca din punct de vedere al regulamentului este imposibil ca asta sa se intample.

Mai mult, Dani Coman, presedintele Astrei a vorbit despre situatia celor doua, afirmand ca oltenii au cerut sa castige meciul la masa verde inca de miercuri, de cand a fost depistat Crepulja pozitiv, desi oficialii Craiovei au sustinut contrariul.

"Nu este imposibil sa se joace maine, asteptam ancheta, vedem ce se va intampla cu jucatorii testati pozitiv. Nu cred ca mai exista date calendaristice pentru disputarea meciului, va ramane nedisputat pana la data de 3 august.

Nu exista asa ceva, in situatia in care nu sunt disputate toate jocurile din calendar nu e reglementata. Nu exista posibilitatea ca Astra sa piarda meciul cu 3-0, iar decizia o poate lua doar CEx.

Meciul trebuia disputat de saptamana trecuta, conform protocolului stabilit, noi aveam jucatorii negativi, sambata nu s-a putut juca din cauza Craiovei, a fost reprogramat luni, la fel, nu s-a putut juca tot din cauza lor.

Craiova a cerut sa castige meciul cu 3-0, cel de miercuri. Noi nu am cerut acest lucru atunci cand au fost doua programari si nu s-au putut juca din cauza lor. Am dorit ca meciul sa se joace pe teren si daca vor fi mai buni, atunci sa castige.

Nu stiu daca Liga are competenta necesara sa decida, stiu ca CEx-ul are putere de decizie.

Crepulja nu a iesit decat la o terasa cu sotia lui si la benzinarie, atat. David Lazar e constiincios are familie, doi copii, nu iesea nici din casa si a fost depistat pozitiv", a declarat Dani Coman la Digi Sport.

"A fost o gluma, dar daca a tinut, numai bine!"

Coman a comentat si informatia conform careia Craiova ar fi platit testele de Covid-19 jucatorilor Astrei. Presedintele a povestit o intamplare petrecuta ieri, la Adunarea Generala, acolo unde LPF s-ar fi oferit sa plateasca o serie de teste.

"Ieri s-a platit un salariu, saptamana viitoare se mai plateste un salariu, azi aveau o prima de joc din partea domnului Niculae, substantiala.

Testele au fost platite de Liga Profesionista de Fotbal. Am avut ieri la Adunarea Generala o discutie cu reprezentantii LPF unde ni s-a spus ca facem doua teste. Eu am spus sub forma de gluma 'platim noi un test si voi un test'. Testul de ieri l-am platit noi, cel de azi a fost platit de LPF. Nu a fost o suma extraordinara, puteam plati. Discutia a fost sub forma de gluma, daca a tinut gluma, numai bine.

Au venit rezultate comune, depistatii pozitivi de aseara au fost si azi si mai sunt cateva neconcludente. Din pacate si de la echipa a doua sunt doi jucatori testati pozitiv si mai sunt inca doi cu teste neconcludente. Sunt ok, chiar si cu Crepulja am vorbit mai devreme, se simte foarte bine.

Nu putem pierde cu 3-0, ar insemna ca Dinamo sa piarda toate meciurile cu 3-0 pe care nu le-a disputat sau Craiova sa piarda meciul cu noi pe care nu l-au disputat", a adaugat presedintele Astrei.