"Nu luam in calcul sa pierdem la masa verde! Ne vom cauta dreptatea in alta parte!" Astra ameninta cu comisiile! Giurgiuvenii sunt gata sa joace 'la orice ora'

Astra Giurgiu anunta ca nu va accepta sa piarda la masa verde meciul cu Universitatea Craiova.

Dani Coman, presedintele Astrei, spune ca nu vor accepta sa piarda meciul cu Craiova la masa verde.

Oficialul giurgiuvenilor acuza Craiova pentru ca din cauza lor nu s-a putut juca meciul weekend-ul trecut, cand era initial programat si cand trei oamenii din staff-ul oltenilor au fost depistati pozitiv. Dani Coman spune ca sunt gata sa isi caute dreptatea in cazul in care vor pierde la masa verde:

"Speram sa putem face doua teste pana sambata si sa jucam oricand, vrem sa jucam si sa terminam campionatul pe teren. Putem juca la orice ora. Sambata cu Craiova si luni cu FCSB. Nu vrem decat sa jucam, atat.

Noi am facut testarea saptamana trecuta. Meciul trebuia sa se joace sambata trecuta. Am facut testarea cum era normal, am primit vineri toate rezultatele si erau negative. Deci puteam juca sambata fara nicio problema. Din cauza cui nu s-a putut juca meciul? S-a reprogramat pentru luni. Din cauza cui nu s-a putut juca nici luni? Din cauza celor de la Craiova, nu? Trei oameni din staff depistati pozitiv. A fost vina noastra? Noi eram toti negativi.

Sa se gaseasca variante sa jucam meciul. Indiferent cand, la orice ora vor ei. Sa ne bata pe teren Craiova daca sunt mai buni ca noi.

Eu nu iau in calcul sa pierdem la masa verde. Trebuia sa jucam meciul asta saptamana trecuta si nu s-a jucat din cauza Craiovei.

Daca pierdem la masa verde, n-avem de ales, ne supunem. Dar ne vom cauta dreptatea in alta parte daca nu o sa o gasim aici. Putem juca oricand, la orice ora, in nocturna, dimineata, numai sa jucam meciul cu Craiova. Baietii abia asteapta revansa asta dupa ce ne-au batut in tur in minutul 90.

Eram intr-o situatie buna, jucatorii erau motivati, voiau sa isi ia revansa. Budescu imi spunea ca de cand a intrat sa joace, nu s-a mai pierdut niciun meci si ca imi promite ca vom castiga. Din pacate…

Am inteles ca au sunat peste tot ca nu vor sa joace decat daca vom respecta protocolul de 5 zile dupa care sa fim retestati. Daca DSP-ul ne lasa sa ne retestam poimaine, ei nu vor sa joace. S-ar putea sa faca o mare greseala, tinand cont ca acest meci nu s-a jucat initial din cauza lor. Sa nu cumva sa se dea vreo decizie sa piarda ambele echipe. Ei fac presiuni sa stam 5 zile in izolare, adica pana duminica, luni sa repetam testul, iar apoi nu va mai fi timp sa jucam. Astea sunt presiunile pe care le fac ei.

In izolare sunt toti jucatorii, altii nu avem. Tot lotul, chiar si cei de la echipa a doua care se antreneaza cu noi, toti sunt in izolare. Nimeni, absolut niciun jucator nu mai are simptome.

Nu consider ca au fost favorizati, a fost o intamplare neprevazuta si pentru ei. Sigur nu se asteptau ca vor avea 3 cazuri. Nu ma intereseaza cand joaca CFR. Pe mine ma intereseaza sa joc cu Craiova si sa castig", a spus Dani Coman la Digi Sport.

Dani Coman: "Crepulja a fost la un restaurant sa manance"

Presedintele Astrei spune ca jucatorul infectat a avut grija sa respecte masurile de siguranta si a fost doar sa bage motorina la masina si sa manance la restaurant:

"Crepulja ne-a anuntat ieri pe la 10 si jumatate dimineata ca are stari de greata. Am trimis pe cineva cu un termometru si avea 38 temperatura. Azi a facut testul COVID-19, iar dupa-amiaza a ajuns rezultatul care a fost pozitiv. Nu ne-am gandit sa-l facem de ieri, nu ne gandeam ca ar putea avea. Il stim foarte bine, e un baiat cuminte, care sta doar acasa. Crepulja a fost doar la un restaurant sa manance si la benzinarie sa bage motorina, atat. A fost la restaurant cu o familie. Cu un prieten si sotia lui. A stat pe terasa, nu a interactionat cu nimeni, nu stie de unde a putut lua.

Am vrut sa facem ieri dupa-amiaza testul dar nu se mai puteau face recoltari. L-am programat azi-dimineata, dupa ce am discutat si cu medicii si ne-au garantat rezultatul pana dupa-amiaza.

Acum este bine, se simte bine. Aseara s-a simtit mai rau, azi e bine, nu are convulsii. Are gust, are miros, doar ca in continuare are temperatura. Jucatorii sunt cu totii in izolare, la casele lor. Am facut o adresa catre DSP sa putem repeta testele. Vrem maine unul si poimaine altul. Nu stim inca ce se va intampla, asteptam raspunsul DSP-ului. Stim ca trebuie sa treaca 5 zile, am discutat si cu LPF si cu DSP, dar speram sa gasim o metoda sa ne testam mai repete", a mai spus Dani Coman.