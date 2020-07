Becali are solutia pentru meciul amanat Astra - Craiova: "Ce mai discutam?" Patronul ia apararea lui Dinamo: "De ce sa retrogradeze?"

Meciul dintre Astra Giurgiu si Craiova a fost amanat dupa ce Crepulja a fost depistat pozitiv de Covid-19.

Infectarea lui Crepulja incurca programul din playoff-ul Ligii 1, deoarece meciul cu Craiova ar trebui reprogramat pana pe 3 august, data la care se incheie sezonul oficial, iar oltenii mai au de jucat si derby-ul cu CFR Cluj.

Una dintre solutiile luate in considerare, in cazul in care meciul nu va putea fi reprogramat ar fi ca Craiova sa castige la masa verde meciul. Gigi Becali sustine demersul prin care oltenii primesc cele 3 puncte.

Tot patronul FCSB sare in ajutorul lui Dinamo, despre care a zis ca trebuie sa isi joace toate meciurile, cele 7 ramase, pe teren propriu, chiar daca vor juca din doua in doua zile.

"Daca nu se joaca, 3-0, ce mai discutam? De ce nu joc meciul? Din cauza ta nu joc, gata, 3-0, la masa verde. De ce sa retrogradeze Dinamo, ca sunt nebuni ei? Ia si joaca toate meciurile pe care le are. Joaca din doua in doua zile. Lasa oamenii sa joace. Ii pui 14 zile cand nu au Covid si sunt negativi, treci la fotbal! Inventam noi apa calda acum. Regim de urgenta mai strict", a spus Gigi Becali la PRO X.