Rayo Vallecano a achiziționat în totalitate drepturile federative pentru Rațiu de la Villarreal și a anunțat deja că va renunța la fundașul român doar în condițiile în care clauza sa de reziliere de 25 de milioane de euro va fi plătită.

Andrei Rațiu: ”Ese o dublă manșă istorică pentru Rayo Vallecano!”

Din acest motiv, chiar dacă a fost vizibil iritat de decizia clubului la care se află încă din 2023, Rațiu poate doar să spere la un transfer. Totuși, internaționalul român își poate crește cota prin niște evoluții bune în cupele europene.

Rayo Vallecano va evolua în play-off-ul Conference League împotriva celor de la Neman Grodno, echipa din Belarus. Prima manșă se va disputa în Ungaria din cauza restricțiilor impuse de FIFA și UEFA împotriva Federației din Belarus ca urmare a invaziei Ucrainei. Rațiu este pregătit să facă din nou un meci mare și să se califice în faza principală Conference League.

”Este o dublă manșă istorică pentru club. Suntem pregătiți să o abordăm în cel mai bun mod posibil.

Am făcut un cantonament bun, atât din punct de vedere fizic, cât și ca rezultate. Eu sunt bine, am mult chef de joc. Am văzut jocul lor (n.r. 3-0 cu Klaksvik) în cantonament, ne-au pus meciul lor la cină, am văzut mare parte din remontada lor. Au curaj, au putut să întoarcă scorul. Trebuie să ne facem jocul și să nu fim surprinși.

Știm că nu vor fi spectatori, dar nu trebuie să ne relaxăm. Trebuie să fim concentrați, cred că așa putem obține un rezultat bun. Nu aveam prea multe informații despre cele două echipe, nu conta împotriva cui vom juca”, a spus Rațiu pentru rtve.es.

Andrei Rațiu: ”Sper să putem juca împotriva unei echipe din România!”

Întrebat ce echipă își dorește să întâlnească în cazul în care Rayo Vallecano se va califica în faza principală Europa League, Rațiu a mărturisit că vrea să se dueleze cu o echipă dn România. FCSB este deja calificată în faza principală Conference League. Dacă va câștiga dubla cu Aberdeen, roș-albaștrii își vor asigura biletul în Europa League. Universitatea Craiova și CFR Cluj sunt celelalte echipe care vor evolua în play-off-ul Conference League.

De altfel, Rațiu a mărturisit că ar fi un vis împlinit să ajungă în ultimul act al competiției cu Rayo Vallecano, însă internaționalul român nu se ”îmbată cu apă rece”. Rațiu spune că Rayo Vallecano trebuie să trateze serios fiecare meci în parte.

”Sunt multe echipe puternice, dar sper ca o echipă din România să se califice și să putem juca împotriva lor.

Sper să ajungem în finală, dar mai e mult până acolo. Trebuie să trecem de acest play-off mai întâi. Va fi foarte diificil. Știm că acasă suntem foarte puternici, să vedem cum va fi să jucăm și în Europa”, a adăugat internaționalul român..

