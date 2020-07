BREAKING NEWS: Craiova cere OFICIAL sa bata Astra cu 3-0! Se anunta CUTREMUR in Liga 1: "Nu vad alta solutie in afara de asta!"

Sorin Cartu, presedintele Craiovei, cere ca echipa lui sa castige cu 3-0 in fata Astrei!

Cartu nu vede 'alta solutie' pentru situatia creata dupa ce mai multi jucatori de la Astra au fost confirmati cu coronavirus.

"Puteam sa jucam si sambata, si duminica, si marti. Daca ne zicea Liga sa ne prezentam la meci sambata sau duminica, ne prezentam. La Astra nu e caz singular, e focar! Au si cei de la echipa a doua. Noi ce sa facem? Am avut toata bunavointa. I-am ajutat si cu testele, ati vazut ca au aparut si chitantele alea. Avem un gust amar pentru ce s-a intamplat. Am fost la stadion, am vrut sa facem antrenament si am fost refuzati. Nu ni s-a dat voie. Voiam sa ajung si eu la meci, dar m-am intors. Acum, LPF-ul decide. Sunt regulamente care intra in vigoare. Solutia normala este 3-0 pentru noi. Sincer, nu vad alta solutie in afara de asta!", a spus Cartu la Digisport.