Adrian Rus, dorit de o altă formație din Italia! Unde poate ajunge fundașul român

Adrian Rus nu mai intră în planurile lui Pisa, dar o altă formație din Italia este pe urmele lui.

Adrian Rus a jucat sezonul trecut pentru Pisa, după ce revenise din împrumutul din sezonul 2023 - 2024 în Cipru, la Pafos.

Adrian Rus este dorit de o formație din Serie B

Antrenorul Alberto Gilardino nu se mai bazează pe fundașul român și l-a lăsat în afara lotului pentru meciul de duminică, 17 august, cu Cesena, din Cupa Italiei.

În această situație Adrian Rus va trebui să se reorienteze și să își caute o altă formație, iar fundașul român este pe lista Sampdoriei, conform presei italiene.

Formația din „Cizmă” s-a salvat de la retrogradarea în Serie C în stagiunea 2024/2025, după ce s-a impus la loviturile de departajare în fața lui Spezia.

Astfel, jucătorul cu 25 de meciuri și două goluri în stagiunea trecută din Serie B, la Pisa va continua în eșalonul secund din Italia.

1,2 milioane de euro este cota lui Adrian Rus, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

Dispare „Pisa rumena”

Deși au fost oameni-cheie în promovare, Pisa este deschisă ideii de a-i vinde. Marius Marin, cotat la 3.000.000 de euro, a jucat 34 de meciuri în sezonul trecut, în care a reușit un gol și două pase decisive. Adrian Rus are o cotă de piață de 1.200.000 de euro și a bifat 25 de partide și două goluri.

Cei doi ar putea rămâne astfel în Serie B, în ciuda performanței obținute cu Pisa. Sampdoria vrea să reconstruiască serios după un sezon 2024/2025 dezastruos, în care s-a salvat de la retrogradare doar datorită penalizării celor de la Brescia.

Al treilea român din lotul care a promovat, Olimpiu Moruțan, a părăsit deja echipa. După ce nu a fost păstrat de Pisa, internaționalul român a fost transferat de Aris Salonic.

