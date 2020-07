Reactia VEHEMENTA a lui Sorin Cartu dupa ce meciul cu Astra a fost amanat! "Pai, ce, noi suntem bataia de joc a campionatului?"

Meciul de ieri dintre Astra si Universitatea Craiova a fost amanat, dupa ce un jucator de la Giurgiu a fost depistat cu noul coronavirus.

Deocamdata nu se stie cand va fi reprogramata partida, dar s-a pus in discutie disputarea ei sambata.

Oficialul Craiovei, Sorin Cartu, nu accepta sa joace meciul sambata, deoarece luni ar urma partida decisiva cu CFR Cluj.

"E vina noastra ca meciul a fost pus joi sau miercuri? Noi ne conformam la ce se intampla. De ce trebuia sa se joace meciul pe 3 august? De ce trebuia sa ajungem pe 3 august? De ce nu s-a jucat pe 3 august finala Cupei? Erau doar doua echipe implicate, nu 6 echipe.

Daca au hotarat asa, sa se hotarasca si acum. Daca echipa castiga cu 3-0 la masa verde sau nu. Daca echipa joaca sambata. Am citit o aberatie ca putem sa jucam si sambata. Adica noi suntem calul de experienta. Sa jucam noi sambata cu Astra si jucam si luni finala campionatului. Muncim un an intreg, dar nu stiu ce trebuie rezolvat, nu stiu cine se supara, nu stiu ce conducator. Nu e o zi in minus. Ai 48 de ore sa joci un meci. De unde aberatia asta. Pai, ce, noi suntem bataia de joc a campionatului. Cum sa gandeasca cineva asa ceva. Dar de ce nu pui si CFR sa joace sambata.

Sa ia decizii domne! Nu avem jupanii la Liga, jupanii la DSP, daca sportul este condus de DSP. Una peste alta, sa se duca sa isi faca analizele la Cluj, astia de la Astra", a declarat Cartu pentru PRO X.

