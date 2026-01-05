EXCLUSIV Conducerea Unirii Slobozia merge pe mâna lui Andrei Prepeliță! Jucătorii, OUT după ce au dat vestiarul peste cap

Superliga României a intrat în pauza de iarnă, în perioada de transferuri.

Încep să se miște lucrurile în Superliga României, pe final de an trecut și la început de 2026! Multe echipe lucrează la formarea loturilor de jucători pentru ultima parte a stagiunii, la schimbările care ar urma să fie făcute în pauza de iarnă, dar un context foarte dificil de gestionat e identificat la Unirea Slobozia!

La nivelul vestiarului nu mai era cale de împăcare între o parte dintre jucătorii importanți și stafful tehnic coordonat de Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță, dar se pare că oamenii din conducere au decis între cele două ”tabere”.

Conducerea echipei Unirea Slobozia, sprijin total pentru Andrei Prepeliță

Sursele Sport.ro indică faptul că antrenorilor li se dă ”dreptate” în acest conflict, întrucât au plecat și vor pleca numele cele mai vocale din vestiar, care pun la îndoială capacitățile lui Vlădoiu și Prepeliță, cu numele cu care efectiv nu se mai poate lucra.

Reamintind, după cum Sport.ro a anunțat, patru fotbaliști importanți au fost scoși din lot din diverse motive în ultimele etape din 2025, fie că și-au manifestat, cumva, dorința de înlocuire a antrenorilor, fie că erau nemulțumiți de comportamentul afișat de Prepeliță și Vlădoiu.

Era vorba de portarul Ionuț Gurău, fundașul Constantin Toma și de mijlocașii Florin Purece și Eduard Florescu! Florescu deja a plecat, ba chiar a semnat cu o nouă echipă, în timp ce Purece a semnat și el rezilierea și urmează, se pare, să parafeze un alt acord în Superliga României. El ar fi dorit inclusiv de Metaloglobus.

Au început achizițiile importante și plecările jucătorilor cu nume la Unirea Slobozia

Poate vor urma și celelalte două plecări, întrucât Prepeliță a început să miște lucrurile și să aducă jucători cu ajutorul cărora să salveze Unirea Slobozia de la retrogradare. Este vorba, de exemplu, de Alexandru Albu, fotbalist cu multă experiență în Superliga României, care vine de la formația din Liga 2 – Chindia Târgoviște.

Sursele﻿ Sport.ro au aflat că între stafful tehnic și conducere au loc periodic discuții, mai ales după perioada în care a apărut ruptura dintre anumiți jucători și antrenori, iar oamenii cu factor de decizie la Unirea Slobozia au decis să îi ofere lui Andrei Prepeliță sprijinul!

Vor să readucă vestiarul la un punct de înțelegere, iar astfel au decis să pună pe liber fotbaliștii cu care simte că nu se mai poate lucra.

Unirea Slobozia va avea din nou emoțiile retrogradării din Superliga

Unirea Slobozia este în partea inferioară a clasamentului de Superliga României, cu 21 de puncte adunate în 21 de partide, în urma a șase victorii, trei remize și 12 înfrângeri, cu 21 de goluri marcate și 31 primite.

În etapa a 21-a, Unirea Slobozia a mers pe terenul ultimei clasate, Metaloglobus, și a revenit acasă cu cele trei puncte. A învins cu 3-2, după ce a condus cu 3-0.

E clar că Unirea Slobozia va avea probleme în privința salvării de la retrogradare.

