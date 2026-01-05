Încep să se miște lucrurile în Superliga României, pe final de an trecut și la început de 2026! Multe echipe lucrează la formarea loturilor de jucători pentru ultima parte a stagiunii, la schimbările care ar urma să fie făcute în pauza de iarnă, dar un context foarte dificil de gestionat e identificat la Unirea Slobozia!

La nivelul vestiarului nu mai era cale de împăcare între o parte dintre jucătorii importanți și stafful tehnic coordonat de Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță, dar se pare că oamenii din conducere au decis între cele două ”tabere”.

Conducerea echipei Unirea Slobozia, sprijin total pentru Andrei Prepeliță

Sursele Sport.ro indică faptul că antrenorilor li se dă ”dreptate” în acest conflict, întrucât au plecat și vor pleca numele cele mai vocale din vestiar, care pun la îndoială capacitățile lui Vlădoiu și Prepeliță, cu numele cu care efectiv nu se mai poate lucra.

Reamintind, după cum Sport.ro a anunțat, patru fotbaliști importanți au fost scoși din lot din diverse motive în ultimele etape din 2025, fie că și-au manifestat, cumva, dorința de înlocuire a antrenorilor, fie că erau nemulțumiți de comportamentul afișat de Prepeliță și Vlădoiu.

Era vorba de portarul Ionuț Gurău, fundașul Constantin Toma și de mijlocașii Florin Purece și Eduard Florescu! Florescu deja a plecat, ba chiar a semnat cu o nouă echipă, în timp ce Purece a semnat și el rezilierea și urmează, se pare, să parafeze un alt acord în Superliga României. El ar fi dorit inclusiv de Metaloglobus.

