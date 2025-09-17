Croatul a cerut public întăriri pentru a continua parcursul excelent, iar răspunsul lui Andrei Nicolescu nu a întârziat să apară, stabilind condiții drastice pentru orice nouă mutare.



După ce "câinii" au ajuns la 18 puncte în 9 etape și s-au instalat pe locul 3 în Superliga, Kopic a profitat de momentul bun pentru a solicita jucători noi. A doua zi, Andrei Nicolescu a intervenit și a explicat care este politica clubului în privința transferurilor.



"Doar așa vom avea jucători noi!"



Oficialul dinamovist a temperat entuziasmul și a subliniat că orice nou venit trebuie să treacă prin criterii de selecție riguroase, amintind și de plafonul salarial din Ștefan cel Mare.



"Toți ne dorim jucători, dar trebuie să fim și puțin norocoși. Știm cu toții: salarii de 20-30 de mii nu o să plătească Dinamo. Sunt mulți jucători pe care i-am filtrat și, într-un final, nu au fost acceptați, întrucât s-a considerat că nu sunt la nivelul lui Dinamo", a transmis Nicolescu pentru Primasport.



Oficialul lui Dinamo a încheiat pe un ton ferm, condiționând orice viitoare achiziție: "Filtrele noastre sunt exclusiviste și condiționate. Dacă îndeplinesc toate aceste filtre, vom avea și jucători noi!".

