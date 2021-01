Conditii EXTREME de pregatire pentru campioana Romaniei! "Ne antrenam in noroi! E greu, e cea mai mare provocare din cariera mea!" 

CFR Cluj a remizat cu Gaz Metan Medias intr-un amical disputat la Cluj, incheiat cu scorul de 1-1.

La finalul partidei, antrenorul campioanei en-titre a Romaniei a vorbit despre cum se desfasoara perioada de pregatire, despre obiectivele pe care le are in 2021, dar si despre suporteri, pe care ii asteapta pe stadion in acest an.

Edi Iordanescu a declarat ca se confrunta cu o situatie nemaivazuta, jucatorii sai fiind obligati sa se antreneze in conditii dure.

"A fost greu in prima saptamana de antrenamente pentru ca am avut multe dezavantaje. Echipa a raspuns bine, dar a trebuit sa ne adaptam la program. Din pacate, e lucrul care ma supara cel mai tare si incercam sa ne adaptam. Baietii au raspuns bine, s-au implicat, dar clima ne-a dezavantajat. A plouat in ultimele zile la Cluj si ne-am antrenat in noroi. E greu, e greu sa-ti atingi obiectivele pregatirii si asa destul de comprimata.

Sunt extrem de echilibrat si matur sa inteleg ca fara televiziuni fotbalul romanesc ar fi mort, vorbeste un om care a fost la multe echipe pentru care banii din drepturile tv au fost esentiali. Inteleg, la fel, ca trebuie sa fim pe teren, dar sufera produsul final. Nu trebuie sa ne uitam doar la cele 90 de minute, trebuie sa ne uitam la tot procesul de pregatire. N-am avut nici timp pentru un cantonament in strainatate, iar aici nu avem conditii de pregatire.

Asta este cea mai mare provocare din ultimii 8-9 ani, de cand sunt antrenor principal, din punctul de vedere al conditiilor. Am incredere ca o sa reusim sa ne atingem obiectivele si sa fim bine la ora redebutului.

Imi doresc sa ne implinim obiectivul principal, care este castigarea campionatului. De-asta am venit aici, mi-am asumat lucrul asta, va fi foarte greu, clasamentul momentului spune ca plecam cu sansa a treia, dar avem sansele noastre. Ma bucur ca am reusit sa recuperam din puncte de cand am preluat echipa, dar e clar ca plecam cu un minus pentru ca suntem pe 3. O luam meci cu meci, incercam sa ne pregatim cat mai bine.

Ar fi foarte important sa revina suporterii. Am mai fost aici si am fost primit cu foarte multa caldura. Am simtit ce inseamna suporterii pentru CFR si nu e vorba despre mine, ci despre baieti. Au nevoie de aportul publicului, de caldura suporterilor, si daca s-ar reusi acest lucru ar fi ceva extraordinar pentru echipa si, cu siguranta, si pentru lupta foarte intensa pe care o avem in fata", a declarat antrenorul Edi Iordanescu dupa amicalul cu Gaz Metan Medias.