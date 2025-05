Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă înaintea meciului cu Universitatea Craiova, că are toate motivele să fie satisfăcut de acest sezon.

"Urmează ultimul meci al sezonului şi cred că eu, clubul, toată lumea avem multe motive să fim satisfăcuţi de acest sezon. A fost un sezon lung, cu multe provocări şi pentru noi a fost un obiectiv mare şi important să fim în acest play-off.

Aici am avut ceva dificultăţi, trebuie să analizăm anumite aspecte pentru viitor pentru că în unele momente trebuia să arătăm mai bine. Dar în final, repet, avem toate motivele să fim satisfăcuţi de acest sezon. Şi în acest fel să începem cu un moral bun pregătirile pentru următorul", a dezvălui tehnicianul.

Dezavantajul lui Dinamo din actualul sezon



Croatul a menţionat că are absenţe importante în perspectiva partidei din deplasare cu Universitatea Craiova, dar va putea alinia un unsprezece competitiv.

"Noi nu aveam dreptul să participăm în cupele europene şi din această cauză a fost greu să găsim motivaţia necesară la fiecare meci. Dar la Craiova mergem să dăm tot ceea ce putem şi să obţinem un rezultat pozitiv. Şi în precedentul meci consider că am făcut un joc până pe final, aşa că dorim să continuăm. În acest moment consider că jucătorii sunt obosiţi mai mult mental decât fizic. Vor fi absenţe în echipa noastră, dar cred eu că vom alinia un unsprezece competitiv mâine seară", a explicat Zeljko Kopic.



Dinamo întâlneşte formaţia Universitatea Craiova, sâmbătă, de la ora 21:00, pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a, ultima a play-off-ului Superligii.

Clasament play-off Superligă