Coman si-a pus la zid propriul antrenor! Atac la Dica: "Asa fac echipele mari din Europa, de aia au rezultate!" Nici Becali nu a scapat

Poli Iasi - FCSB se joaca duminica, ora 20:30.

Florinel Coman l-a criticat pe Nicolae Dica la conferinta de presa dinaintea meciului cu Iasi. Coman a fost deranjat de faptul ca a fost schimbat in derby-ul cu Dinamo si s-a luat de propriul antrenor.

"Ar trebui sa se faca un '11' si sa se dea continuitate. Daca joci doua meciuri, apoi esti scos la pauza, iar intri, iar esti scos, ne este greu. Suntem si jucatori tineri si nu ne pica foarte bine. Pe oricine deranjeaza cand e scos la pauza, nu numai pe mine, trebuie sa fim mai bine pregatiti psihic. Asa fac echipele puternice din Europa, merg pe un nucleu si de aia au rezultate", a declarat Coman.

Coman a fost deranjat si de criticile lui Becali: "Nu imi pica bine, dar nu trebuie sa mai bag in seamă ce se vorbeste si sa incerc sa imi fac treaba pe teren".

In ciuda evolutiilor oscilante, Coman este al doilea cel mai bun marcator al FCSB in acest sezon, dupa Gnohere. Are 6 goluri in 15 meciuri.