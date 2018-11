INTERVIU / Primul antrenor al lui Florinel Coman, despre copilaria departe de parinti si problemele cu meniscul. "Atunci nu era inca Mbappe, noi ii spuneam Florentan"

Antrenorul Nicusor Baldovin l-a antrenat timp de 3 ani, inainte sa se transfere la Academia Hagi.

Nicusor Baldovin este antrenor la Luceafarul Braila, scoala de fotbal unde a inceput fotbalul Florinel Coman. Jucatorul a fost preluat apoi de Academia Hagi, a promovat la Viitorul Constanta si a fost vandut, ulterior, FCSB-ului pentru 3 milioane de euro. Coman, care este acum unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1 si titular in nationala U21, are o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro si este urmarit de mai multe echipe din Italia, printre care Inter Milano si Palermo.

BUNICA L-A ADUS LA SELECTIE



Cum l-ati descoperit pe Florinel Coman?

A venit la o selectie, il adusese bunica lui. La primul antrenament nu a sarit deloc in ochi, era la inceput si era putin mai timid. La al doilea antrenament a iesit in evidenta si l-am trecut imediat la grupa de avansati. Se intampla in urma cu 10 ani, in 2008, avea 10 ani atunci. In 2011, pe cand era in clasa a 7-a, a plecat la Academia Hagi. Clubul nostru este o scoala privata de fotbal din Braila, suntem multipli campioni pe plan judetean. Exista foarte multi copii talentati in Braila, la noi au mai fost formati Dan Panait, care joaca acum la Chiajna, si Liviu Gheorghe, care a debutat la echipa de seniori a lui Dinamo.

Cum a fost remarcat de Viitorul?

Noi am castigat faza zonala a Cupei Hagi, am iesit de doua ori locul 5 pe tara. Atunci a fost remarcat personal de domnul Hagi. El juca la grupa celor cu un an mai mari, nascuti in 1997. Clubul nostru a primit grila de formare, mai multe detalii stie managerul clubului, eu nu am primit nimic. Ne-am gandit ca acolo va avea conditii mai bune de pregatire, ne-am gandit la viitorul lui, pentru ca in Braila exista doar cateva terenuri cu gazon artificial, nu sunt conditii atat de bune pe cat ne-am dori. Era un jucator cu potential, tehnic, rapid, disciplinat, finaliza bine, dar nu ne gandeam ca va fi transferat atat de repede pe 3 milioane de euro sau ca va avea clauza de reziliere de 100 de milioane de euro. Sau ca va avea salariu lunar de 15.000 de euro, cat castig eu intr-un an! Noi facem tot ce depinde de noi ca acestor copii ca le fie cat mai bine, sa ii ducem la un nivel cat mai inalt.

"ERAU O FAMILIE DE DINAMOVISTI"



Ce ne puteti spune despre copilaria lui Florinel?

Statea in Chercea, cel mai mare cartier din Braila si cel mai mare cartier de case din Romania. Nu stiu cat a jucat fotbal pe strada, pentru ca nici pe acolo nu mai sunt maidanele vechi. Invata la fosta Scoala nr. 3 din Braila, nu au fost probleme la scoala, nu era olimpic, dar se descurca. El venea cu bunica la meciuri, parintii erau plecati in strainatate, in Spania, la munca. Am vazut si eu ca s-a scris ca a fost gen Banel Nicolita, foarte sarac... Nu se compara! Le trimiteau parintii bani, el avea ultimul tip de ghete, aparatori, imbracaminte, nu a avut probleme din punctul asta de vedere. Era dorul de parinti, dar ei ii trimiteau ce dorea el, ca sa nu le simta dorul. Cand veneau in tara, venea tatal lui la meciuri. Tatalui lui Florinel ii placea fotbalul, stiu ca erau o familie de dinamovisti. Cand esti mic iti place echipa la moda, Dinamo era in voga, abia castigasera campionatul in 2007, aveau echipa buna. Stiu ca incerca sa copieze modul in care executa Claudiu Niculescu loviturile libere. Si culorile clubului nostru sunt tot alb si rosu, pentru ca managerul nostru simpatizeaza cu Dinamo.

Ce post juca la juniori?

La mine juca varf de atac central, autentic, la grupa 1997. La grupa 1998 a jucat mijlocas central ofensiv. Cand era la noi juca ceva, cand a ajuns in alta parte a fost reprofilat, dar fiecare cu viziunea lui.

Se stie ca a avut niste probleme cu varicele. Le avea de mic?

Se spune ca ar fi ceva genetic, dar la noi nu a avut probleme. La noi a avut o mica problema la menisc si am rezolvat-o la Braila, ma duceau eu cu el la un domn medic. La noi a facut recuperare si, dupa ce s-a dus la Academia Hagi, dupa vreo 2 ani, l-au operat de menisc. Noi trebuia sa ne ducem la turneul final si il durea un pic meniscul, am facut recuperare si s-a simtit mai bine. Cred ca de la antrenamentele si jocurile pe terenuri cu gazon sintetic, se acumuleaza o tensiune de la articulatii, pentru ca sunt mai dure. La Braila avem doar stadionul mare cu gazon natural, in rest nu exista altul pentru copii in oras.

"CRED CA I S-AR POTRIVI MAI BINE FOTBALUL SPANIOL"



I se potriveste campionatul italian?

Am vazut ca este dorit de Inter Milano si de Palermo... Cred ca i s-ar potrivi mai bine Spania, fotbalul spaniol, care este un fotbal mai aerisit, mai putin dur, mai putin bazat pe forta. Eu asa l-as sfatui, dar el stie mai bine ce trebuie sa faca, are si impresari care decid ce e mai bine pentru el. Nu stiu nici cat i se potriveste supranumele de "Mbappe de Romania", eu il vad doar ca Florinel Coman. Poate seamana un pic fizic, poate ca e un pic brunetel la fel ca Mbappe. Noi ii spuneam "Florinel" sau "Florentan", tot cu iz frantuzesc.

V-a mai vizitat in ultimul timp?

A mai venit de cateva ori cand era la Viitorul, la sfarsit de an, cand organizam o serbare de Craciun. Dupa ce s-a transferat la FCSB, nu a mai putut sa vina. Stiu ca intr-o iarna a fost accidentat, era in recuperare dupa operatie. Poate vine anul acesta ca sa il imbracam in Mos Craciun pentru cei mici, daca are timp.

Ce ii transmiteti?

Multa sanatate si mult succes in activitate! Sa isi vada de treaba, sa fie serios si sa iasa in evidenta si mai mult decat pana acum. Sa aiba grija in Bucuresti, ca acolo s-au pierdut multi fotbalisti buni. Sa puna mereu cariera pe primul loc si totul va veni de la sine. Cariera e mai importanta acum decat alte placeri ale vietii. Si, nu in ultimul rand, sa nu uite de unde a plecat. Poate o sa se supere pe mine, dar asta e... Nu neaparat pentru ca nu poate sa mai vina sa ne viziteze, dar sa nu uite cine l-a ajutat si de unde a plecat. In general, sa nu uite de unde a plecat.