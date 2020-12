EXCLUSIV | "Avem un nivel de pregatire peste nationala!" Ce a declarat Craioveanu despre sansele Universitatii la titlu! Fostul jucator spune ca FCSB este dependenta de doi jucatori!

Craiova este pe locul doi in Liga 1, cu 28 de puncte acumulate dupa 12 etape.

Oltenii au cedat prima pozitie celor de la FCSB, dupa ce incepusera perfect sezonul, cu sapte victorii in tot atatea etape. Craiova l-a pierdut si pe Koljic in primele etape ale sezonului, iar accidentarile si problemele de COVID de la echipa au adus si rezultate mai putin bune.

Socul cel mai mare a fost atunci cand Cristiano Bergodi si-a anuntat demisia, iar in acest moment, antrenor la echipa este Cornel Papura. Directorul de imagine al Craiovei, Gica Craioveanu, este de parere ca acest campionat va fi influentat foarte mult de COVID si accidentari. El vede in CFR adversarul cu cel mai largit lot, iar despre FCSB spune ca se bazeaza in principal pe doi jucatori, Man si Coman.

Craioveanu a declarat faptul ca la Universitatea este o presiune foarte mare pe orice antrenor care vine, avand in vedere ca nivelul de pregatire al echipei este peste cel de la nationala, dupa cum spune el.

"Va influenta foarte mult COVID-ul si accidentarile acest campionat. Noua ne-a lipsit Koljic si Cicaldau la cateva meciuri si le-am pierdut pe amandoua, inclusiv Bancu la un meci pierdut al Craiovei nu a fost valid. CFR Cluj are cel mai largit lot, ei pot sa-si permita sa nu joace cu unul sau doi jucatori.

Craiova si FCSB nu pot face insa acest lucru. Scoate-i pe Man si pe Coman din primul 11 si este cu totul alta echipa, eu asa vad lucrurile. Koljic este cel mai bun numar "9" din Romania, Ofosu si Mamut sunt un plus pentru noi. Golurile din Cupa ale lui Mamut au contat, sarbii, croatii, la fel ca si noi depind foarte mult de moral

Pe toti oltenii ne-a luat prin surprindere plecarea lui Bergodi, a pierdut doar doua meciuri importante. Meciul de la Tbilisi a adus insa o fisura intre noi conducerea si el. Chiar nu stiu nici pana acum din ce motiv a demisionat.

Nu e usor sa antrenezi la Craiova, conditiile de aici sunt cele mai bune din tara. Avem un nivel de pregatire peste nationala, asa ceva nu am vazut de cand joc fotbal, si am jucat destul la viata mea, mai ales in Spania!", a declarat Gica Craioveanu la Pro X.