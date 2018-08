Coman, golgheterul FCSB-ului, la egalitate cu Gnohere! Ce spune inaintea returului cu Rapid Viena: "Trebuie sa analizam ce am gresit acolo"

Florinel Coman a inscris din nou pentru FCSB si a ajuns la borna 5 in topul marcatorilor de la echipa vice-campioana.

Daca in partida cu Rapid Viena din deplasare a lovit bara, la Ovidiu, Coman a reusit sa deschida scorul.

Jucatorul venit chiar de la Viitorul a inscris din fata portii dupa o faza creata de Raul Rusescu. In ciuda faptului ca echipa a castigat la scor, Coman a declarat ca a avut emotii pe durata meciului.

"Dupa ce au dat gol, am trait cu emotii. Este bine ca am reusit sa castigam", a declarat Coman dupa meci.

Coman a fost schimbat la pauza de catre Nicolae Dica si sunt sanse mari sa fie titular in meciul decisiv cu Rapid Viena.

"O sa analizam ce am facut prost de am primit 3 goluri acolo si de ce nu am reusit sa mai marcam un gol. Daca mai marcam altfel era meciul retur", a spus Coman dupa victoria in fata Viitorului.

Partida dintre FCSB si Rapid Viena se joaca in 30 august pe National Arena si incepe de la 3-1 pentru formatia lui Ivan. Pentru calificare FCSB are nevoie de o victorie cu 2-0.