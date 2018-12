EXCLUSIV | Teja, in locul lui Dica?! Soarta antrenorului de la FCSB depinde de ultimele meciuri din 2018! Reactia antrenorului care a dus Mediasul pe loc de Play Off

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Gigi Becali a stabilit: Dica ramane antrenor daca termina sezonul regulat pe primul loc sau cel mult la un punct, doua in spatele CFR-ului. In caz contrar, cei doi isi vor da mana si vor merge pe drumuri diferite, spune patronul echipei ros-albastre.

Pe lista posibililor inlocuitori ai lui Dica la FCSB, in cazul in care antrenorul nu isi va indeplini obiectivul, se afla si Mihai Teja, in prezent tehnician al lui Gaz Metan Medias, una dintre revelatiile acestui sezon. Teja a dus Gazul pe locul 5, acumuland 28 de puncte in 19 etape. In weekend, echipa medieseana a scos un egal, scor 2-2, pe terenul liderului CFR Cluj.

Teja: "Nu m-a cautat nimeni de la FCSB"

Mihai Teja, care a mai lucrat la FCSB ca antrenor secund, sub comanda lui Hagi, Lacatus si Dorinel Munteanu, este considerat de Becali a fi o varianta buna pentru inlocuirea lui Dica. Antrenorul, spune, insa ca nu a fost cautat inca. Teja a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Eu nu am fost contactat de nimeni, am vazut doar ce se discuta in presa. FCSB are un antrenor, unul foarte bun acum. Eu nu am nicio relatie cu Gigi Becali. Am fost acolo, la FCSB, au fost niste ani frumosi, ne-am batut la campionat. FCSB e un club mare, un brand, o echipa la care trebuie sa faci intotdeauna performanta", a spus Mihai Teja.

Antrenorul a vorbit si despre meciul facut de Gaz Metan in Gruia, in fata CFR-ului.

"Suntem multumiti de egalul cu CFR-ul, tinand cont de faptul ca ei au ratat penalty la ultima faza. Cred ca puteam sa castigam chiar 3 puncte, dar am intalnit o echipa puternica, campioana en-titre. Nu e usor sa joci la Cluj, dar ne-am facut treaba bine.

Noi nu am avut ca obiectiv Play Off-ul si nu il avem. Ne dorim sa jucam meci cu meci si sa castigam puncte. La sfarsit, daca vom fi pe loc de Play Off, cu atat mai bine. Important este ca jucam bine, ca jocul e bun.

Ne dorim sa terminam cat mai sus. Daca se poate pe loc de Play Off, cu atat mai bine", a spus Mihai Teja.