N-o sa auzi niciodata ceva mai TARE de atat! Comentariul NEBUN la River - Boca: asa se traieste fotbalul in America de Sud | VIDEO

River Plate a castigat finala Copei Libertadores in prelungiri.

Dupa 2-2 in tur, returul contra celor de la Boca Juniors s-a terminat 1-1 in timpul regulamentar de joc. River a castigat dupa doua goluri marcate in prelungiri.



Meciul retur s-a jucat la Madrid din cauza violentelor provocate de fani in Argentina. Comentatorul partidei a incercat sa le transmita emotia partidei suporterilor din America de Sud si a facut show la golul lui Benedetto din minutul 44.