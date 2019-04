Clubul urias la care Dan Petrescu il vede pe Ianis Hagi titular: "Poate sa joace oriunde, are de toate!"

Dan Petrescu e convins ca Ianis Hagi e pregatit pentru un transfer la o echipa mare.

Dan Petrescu e de parere ca Ianis Hagi e suficient de copt pentru a face pasul la o echipa mare a Europei.

Antrenorul CFR-ului crede ca Ianis s-ar putea integra si la Ajax, echipa care tocmai s-a calificat in semifinalele UEFA Champions League.

Ajax se numara printre cluburile interesate de transferul lui Ianis Hagi, alaturi de Sevilla, Girona, Anderlecht si Standard Liege.

"Anul trecut, cand am fost in Romania tot sezonul, am spus si am repetat ca cel mai bun din campionat a fost Ianis Hagi."

"Acum, in campionatul asta, nu l-am vazut, pentru ca n-am fost aici. Dar de cand m-am intors, vad ca face diferenta meci de meci."

"Nu cred ca exista o echipa la care sa nu poata sa joace, nu cred."

"Si la Ajax poate sa joace, oriunde. Are tot, are dreptul, are stangul, are caracter, e crescut bine, educat, deci nu vad ce n-ar avea."

"Are si viteza de executie, poate sa joace oriunde, trebuie doar sa aiba un antrenor care sa aiba incredere in el", a spus Dan Petrescu.

