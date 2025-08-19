Legia a ratat calificarea în play-off-ul Europa League după ce a pierdut ”dubla” cu AEK Larnaca.

Șeicii au făcut anunțul despre Edi Iordănescu

Echipa lui Iordănescu a pierdut prima manșă cu ciprioții cu 1-4. În retur, Legia s-a impus cu 2-1, dar nu a fost suficient pentru a obține promovarea.

Legia Varșovia va disputa play-off-ul Conference League cu scoțienii de la Hibernian. Între timp, s-a vehiculat că Edi Iordănescu ar putea pleca de la Legia Varșovia după doar o lună și jumătate de când a preluat echipa.

Concret, Al Jazira, clubul din Emiratele Arabe Unite, ar vrea să achite clauza de reziliere de 400.000 de euro din contractul pe care Iordănescu îl are la Legia Varșovia. Totuși, un oficial al clubului din Emiratele Arabe Unite susține că nimic nu este adevărat, iar Al Jazira nu este interesată de serviciile lui Edi Iordănescu: ”Nu este adevărat, sunt doar zvonuri”, a spus un oficial al lui Al Jazira, conform Goal.pl.

