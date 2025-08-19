SR Brașov nu s-a prezentat la meciul contra lui Kids Tâmpa

ACS SR Municipal Brașov a fost retrogrdată de FRF din Liga 3, după neparticiparea la meciul din turul 1 al Cupei României contra concitadinei Kids Tâmpa Brașov. Cu datori mari acumulate și rămasă fără sprijinul autorităților locale, echipa suporterilor brașoveni va continua să fucționeze în Liga 4 sub denumirea AS "SR" Brașov, societate pe care a funcționat în primul an după înființare, în sezonul 2017-2018, în campionatul județean. Cererea de transfer va ajunge la Comitetul Executiv a AJF Brașov, urmând să fie validată de Adunarea Generală, care va avea loc pe 21 august.

Echipa a fost înființată în 2017 de fanii stegari, dorindu-se continuatoarea clubului FC Brașov. SR a promovat în Liga 3, la finalul primului sezon de activitate, după câștigarea barajului cu Nemere Ghelința (Covasna). A petrecut șapte sezoane consecutive în Liga 3, cea mai bună performanță fiind o semifinală a barajului de promovare în Liga 2, pierdută contra echipei Vedița Colonești (Argeș), în 2021. A retrogradat în 2024, dar a fost invitată de FRF să rămână în eșalonul al treilea, după retragerea altor echipe.



Liga 4 Brașov va avea la start 14 echipe

Liga 4 Brașov trece și ea prin transformări, din cauza lipsei de finanțare. Inițial, termenul de înscriere în campionat era finalul lunii iulie, dar acesta a fost mutat de AJF Brașov până pe 11 august, după ce mai multe cluburi rataseră depunerea dosarului. Retrogradate din Liga 3, Olimpic Cetate Râșnov și Ciucaș Tărlungeni au anunțat că își suspendă activitatea, în timp ce ACSM Codlea, echipă care retrogradase și ea din al treilea eșalon, își va schimba denumirea în Măgura Codlea.

Liga 4 Brașov va începe pe 30 august 2025 și ar urma să aibă la start 14 echipe, respectiv Inter Cristian, CSM Făgăraș, Măgura Codlea, CSM Corona Brașov, Aripile Brașov, Teutonii Ghimbav, Chimia Orașul Victoria, Colțea Brașov, Unirea Hărman, Carpați Berivoi, ACS Hălchiu, AS "SR" Brașov, ACS Prejmer și ACS Hoghiz.

Foto - SR Brașov (FB)

