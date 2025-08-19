FOTO Jordan Gele e istorie la FCSB! Unde a ajuns atacantul cu gol în derby

Jordan Gele e istorie la FCSB! Unde a ajuns atacantul cu gol în derby
Jordan Gele (32 de ani) s-a despărțit de FCSB și este pe cale să înceapă aventura la noua echipă.

Jordan GeleQatarFCSBAl-Kharaitiyat
Cumpărat în februarie de la Unirea Slobozia pentru 300.000 de euro, Gele a jucat în 12 meciuri pentru FCSB și a marcat un singur gol în tricoul lui FCSB, chiar într-un derby cu Dinamo

Jordan Gele se antrenează cu Al-Kharaitiyat SC

În acest sezon, FCSB a decis să nu se mai bazeze pe atacantul francez, care nu a mai fost trecut pe listele LPF sau UEFA. Jordan Gele și-a găsit acum o nouă echipă: Al-Kharaitiyat SC, liga a doua din Qatar.

Al-Kharaitiyat nu a oficializat încă transferul lui Jordan Gele, însă în imaginile publicate de la antrenamentul de luni apare și fostul atacant de la FCSB.

În cazul în care va avea drept de joc, Jordan Gele ar putea debuta chiar astăzi la Al-Kharaitiyat. Formația din eșalonul secund înfruntă Al Bidda, de la ora 17:00, în prima rundă a noii stagiuni.

În sezonul trecut, Al-Kharaitiyat a ratat promovarea în prima ligă din Qatar după ce a încheiat pe locul 3, cu două puncte sub poziția secundă care duce la baraj.

Gele se va afla la prima experiență în afara Europei. A crescut în Franța, a mai evoluat în Elveția la FC Winterthur, Rapperswil-Jona și FC Wil, iar în România a îmbrăcat tricourile lui CSC Șelimbăr, Unirea Slobozia și FCSB.

