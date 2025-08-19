Cumpărat în februarie de la Unirea Slobozia pentru 300.000 de euro, Gele a jucat în 12 meciuri pentru FCSB și a marcat un singur gol în tricoul lui FCSB, chiar într-un derby cu Dinamo.

Jordan Gele se antrenează cu Al-Kharaitiyat SC



În acest sezon, FCSB a decis să nu se mai bazeze pe atacantul francez, care nu a mai fost trecut pe listele LPF sau UEFA. Jordan Gele și-a găsit acum o nouă echipă: Al-Kharaitiyat SC, liga a doua din Qatar.



Al-Kharaitiyat nu a oficializat încă transferul lui Jordan Gele, însă în imaginile publicate de la antrenamentul de luni apare și fostul atacant de la FCSB.

