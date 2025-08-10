OUT! A reziliat înainte de FCSB - Unirea Slobozia: „Mult succes în carieră!”

Unirea Slobozia a anunțat despărțirea de atacantul Marius Lupu (25 de ani) cu o zi înaintea meciului din Superligă contra FCSB.



Cele două părți au reziliat de comun acord contractul, iar clubul i-a transmis un mesaj scurt pe Facebook: „Mult succes în carieră!”.



Marius Lupup a ajuns la Unirea Slobozia în ianuarie 2025, din postură de liber de contract, după despărțirea de Corvinul Hunedoara.



Nu a fost un marcator constant, dar a bifat momentul de vârf al carierei în vara trecută, când a reușit un hat-trick în victoria cu 4-0 contra maghiarilor de la Paksi, în preliminariile Europa League.



În Superligă, însă, lucrurile nu au mers la fel de bine. Lupu a adunat 19 apariții și 759 de minute în tricoul Unirii, fără gol marcat.



"Mulțumim, Marius Lupu! Clubul Unirea Slobozia şi atacantul Marius Lupu au decis de comun acord rezilierea contractului înainte de termenul scadent.



Transferat la începutul anului 2025 de la Corvinul Hunedoara, vârful a îmbrăcat tricoul echipei Ialomiței de 19 ori în jocuri oficiale. Mult succes în carieră, Marius!", a scris clubul pe Facebook.

