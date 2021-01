Un fost jucator de la FCSB, aproape de revenirea in Liga 1! "Trebuie sa joc cat mai mult!" Ce oferte mai are 

Un fost jucator de la FCSB poate reveni in Romania dupa 6 luni de la despartirea de echipa lui Gigi Becali.

Marko Momcilovic a plecat in vara anului 2020 de la FCSB, transferandu-se la Radnicki Nis. Acum sarbul este liber de contract, intelegerea cu cei de la Radnicki fiind valabila doar 6 luni.

Momcilovic nu duce lipsa de oferte, urmand a se decide in perioada urmatoare cu privire la viitoarea sa destinatie. Potrivit Fanatik, fundasul ar putea sa se intoarca in Romania, fiind dorit in Liga 1, insa are oferte si din Serbia, Grecia si Cipru.

In momentul in care a plecat de la FCSB, fotbalistul a declarat ca isi doreste sa fie mai aproape de casa, insa acum isi cauta o echipa la care sa joace mai mult si sa castige mai bine.

"Am semnat doar pana in ianuarie ca sa vad cum stau din punct de vedere fizic. Prioritatea mea nu este sa raman in Serbia, acum trebuie sa joc cat mai mult. Nici nu prea ai ce sa castigi in Serbia... Sunt bani, dar nu e asa cum e afara.

Am ales sa joc acum la Radnicki Nis si pentru ca este aproape de casa mea. Fac jumatate de ora pana la Nis. Toata viata am stat departe de casa si acum am zis sa mai fiu langa ai mei", declara Momcilovic in toamna anului trecut.

Fundasul in varsta de 33 de ani a jucat 4 sezoane si jumatate la FCSB, reusind 9 goluri si 9 pase decisive in tricoul ros-albastru. In prezent, Momcilovic este cotat la 250.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.