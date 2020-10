Claudiu Niculescu a dat verdictul in cazul derby-ului dintre FCSB si Dinamo! Pe cine mizeaza: "Nu mai conteaza forma"

FCSB va juca contra lui Dinamo Bucuresti sambata.

Ambele echipe au probleme. Dinamo este in reconstructie, iar FCSB inca are absente in lot din cauza noul coronavirus. Sambata va avea loc , meciul 179 dintre cele doua echipe. Echipa lui Gigi Becali are 61 de victorii, in timp ce Dinamo are 60, iar 57 de meciuri s-au terminat la egalitate.

Fostul jucator de la Dinamo, Claudiu Niculescu, a vorbit despre acest meci. El o vede favorita pe Dinamo, deoarece FCSB este lovita de COVID-19.

"Va fi un meci incins, cum a fost intotdeauna, este un meci special. La cum arata lucrurile acum, cred ca Dinamo este favorita pentru ca FCSB-ul traverseaza aceasta perioada grea, cu acele cazuri de COVID-19.

Nu mai conteaza forma, orgoliile si ambitiile sunt altele, cred ca va fi un meci frumos, cu multe goluri. Dar chiar daca Dinamo pare la prima vedere favorita, meciul va fi unul incins si se poate intampla orice intr-un astfel de derby. Ar fi fost frumos ca acest derby sa se dispute cu tribunele pline, ar fi fost cu siguranta spectacol in tribune, dar din pacate acest lucru nu se poate in acest moment", a declarat Claudiu Niculescu pentru RealitateaSportiva.

"Claugol" a castigat in tricoul lui Dinamo doua titluri golgheter in Liga 1 in 2005 si 2007. De asemenea, el a reusit sa puncteze de 7 ori contra FCSB-ului in "Clasicul Romaniei"