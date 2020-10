BREAKING NEWS: Lucescu aduce un roman la Dinamo Kiev! Hagi: "O sa fie mai mare ca Gica Popescu" Anunt de ultima ora

Din articol Mircea Lucescu isi afla azi adversarii din grupele Champions League

Mircea Lucescu va aduce un international roman la Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu il aduce pe Tudor Baluta (21 de ani) la Dinamo Kiev, anunta presa din Ucraina. Potrivit footboom.com, partile au ajuns la un acord si mijlocasul lui Brighton va fi imprumtat in Ucraina pana la finalul sezonului.

Baluta a fost imprumutat de Brighton si in partea secunda a sezonului trecut, la Den Haag, unde a evoluat doar 4 meciuri.

Tudor Baluta a semnat cu Brighton in 2019, cand Viitorul incasa in schimbul sau 2.9 milioane de euro. Gica Hagi spunea despre inchizatorul sau acum cativa ani ca va fi urmasul lui Gica Popescu, fost mare mijlocas in nationala Romaniei si la Barcelona si actual presedinte la clubul din Constanta.

7 aparitii in echipa nationala a Romaniei are Baluta. Cota de piata a mijlocasului este de 3.6 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Antrenorul roman s-a calificat cu Dinamo Kiev in grupele Champions League, dupa ce a eliminat-o pe Gent, scor 5-1 la general (1-2, 3-0).

Lucescu isi afla astazi adversarii din grupele Champions League. Tragerea la sorti va fi LIVE TEXT pe WWW.SPORT.RO si Facebook.com/sport.ro, de la 18:00.

'Il Luce' cauta intariri pentru duelurile din grupele celei mai importante competitii si a pus ochii pe golgheterul Universitatii Craiova, Elivr Koljic, pentru care ucrainenii au facut o oferta de 7 milioane de euro.

Presedintele lui Dinamo Kiev, Ihor Surkis, declara inaintea duelului cu Gent din playoff ca ii va pune la dispozitie lui Mircea Lucescu bani pentru transferuri daca va duce echipa in grupele Champions League.