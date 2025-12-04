Arădenii au primit vizita campioanei en-titre marți seară, în a doua etapă din Cupa României, pe stadionul ”Francisc von Neuman”. Cele două echipe fac parte din Grupa B a competiției.



Roș-albaștrii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 34, când Robert Necșulescu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, UTA a înscris de trei ori, prin Valentin Costache, Marius Coman și Din Alomerovic.



Adrian Mihalcea exultă după ce UTA a învins-o pe FCSB: ”Prima dată când s-a întâmplat asta”



După meci, Adrian Mihalcea a evidențiat că a fost prima dată când a reușit să o învingă pe FCSB din postura de antrenor. De asemenea, tehnicianul a precizat că se bucură că a învins gruparea roș-albastră, dar în același timp îl supără enorm accidentarea lui Alexandru Matei.



”Este prima dată când am bătut-o pe FCSB ca antrenor. A fost un meci de Cupă. E bine că am câștigat. Din păcate, accidentarea lui Matei m-a dat peste cap. Trebuie să aibă puterea să treacă peste.



Noi rămânem cu această șansă de a ieși din grupe și vrem să o fructificăm. Este o competiție care ne interesează. Sunt momente plăcute, dar am și trecut printr-o perioadă extrem de dificilă.



Îmi pare bine că ne-am revenit. Ne dorim să ne menținem pe aceeași linie. Încercăm să ne întărim și în perioada de transferuri în iarnă pentru a face față pe două fronturi”, a spus Adrian Mihalcea.

