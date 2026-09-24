Fostul atacant Andy Carroll susține că a fost agresat sexual: ”Am fost victima unui abuz! Gata, am spus-o!”

Fostul atacant al naţionalei Angliei, Andy Carroll, în vârstă de 37 de ani, a dezvăluit că a fost agresat sexual de un bărbat în 2021, relatează BBC, potrivit news.ro.

Fotbalistul, căruia i s-a acordat automat dreptul la anonimat în calitate de victimă a unui abuz sexual, a făcut publice detaliile în autobiografia sa intitulată „Owning it”.

Incidentul a avut loc la domiciliul lui Carroll, în timpul celui de-al doilea contract cu clubul din oraşul său natal, Newcastle, şi a dus la condamnarea agresorului la trei ani de închisoare.

Carroll, care este în prezent jucător şi coproprietar al clubului Dagenham & Redbridge, care nu evoluează în ligile profesioniste, spune că a decis să includă incidentul în cartea sa „în ultimul moment”, după ce a discutat despre asta cu iubita sa, Lou Teasdale.

Un prieten al fostei sale partenere, care era plecată în acel moment, urma să rămână peste noapte după ce venise la el acasă pentru a urmări un meci de box.

Carroll afirmă că incidentul a avut loc în timp ce el dormea şi că, ulterior, l-a dat afară pe bărbat din casă, după care l-a lovit până l-a lăsat inconştient când acesta a încercat să se întoarcă.

Carroll, care a jucat şi în Premier League pentru Liverpool şi West Ham, a chemat poliţia şi „plângea în hohote” în braţele bonei copiilor săi.

Agresorul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost găsit vinovat de infracţiuni sexuale şi înscris în registrul infractorilor sexuali. Carroll a depus mărturie în instanţă, un proces pe care l-a descris ca fiind „umilitor, jenant şi absolut îngrozitor”.

Carroll a scris: „Am fost victima unui abuz sexual, iată, am spus-o. E înfricoşător chiar şi numai să mă gândesc la asta, iar până acum doar câteva persoane ştiau despre asta. Eu şi Lou am petrecut mult timp discutând dacă să menţionăm sau nu acest lucru în cartea asta. Mi-am evitat editorul atât de mult timp, încât probabil au bănuit că mi-a venit frica. E înfricoşător să vorbesc despre asta, dar m-a făcut persoana care sunt astăzi la fel de mult ca orice alt lucru bun. Şi dacă faptul că vorbesc despre asta ajută măcar o singură persoană, atunci e bine, va fi meritat.”

Carroll, care a jucat de nouă ori pentru naţionala Angliei, a adăugat: „Ceea ce mi s-a întâmplat mi-a afectat fiecare aspect al vieţii. Mă gândeam la asta în fiecare zi, ceea ce îmi îngreuna concentrarea asupra oricărui alt lucru, inclusiv asupra fotbalului… Trauma provocată de ceea ce mi s-a întâmplat nu a dispărut.”

Carroll s-a alăturat echipei Dagenham în iulie 2025 şi a jucat şase meciuri în National League South în acest sezon.