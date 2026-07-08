OFICIAL Fostul coleg al lui Alex Dobre din Franța a semnat în Superliga

Fostul coleg al lui Alex Dobre din Franța a semnat în Superliga Superliga
SPORT.RO
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Farul Constanța a oficializat un nou transfer în fereastra de mercato din această vară.

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Matteo Ahlinvi (27 de ani), mijlocaș central născut în Franța, cu origini benineze, a semnat un contract pe două sezoane cu Farul Constanța, din postura de jucător liber.

Matteo Ahlinvi a semnat cu Farul Constanța

În ultimul sezon și jumătate, Ahlinvi a jucat în Rusia, la Arsenal Tula, formație în tricoul căreia a strâns 38 de meciuri, 3 goluri și 3 pase decisive.

Mijlocașul, care are 27 de meciuri la naționala statului Benin, a jucat la mai multe cluburi din Franța, precum Guingamp, Nîmes sau Dijon. La ultima, în perioada 2021-2023, a fost coleg cu actualul rapidist Alex Dobre.

"Farul Constanța a ajuns la un acord cu mijlocașul central Matteo Ahlinvi, care a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani cu formația noastră.

În vârstă de 27 de ani, pe care i-a împlinit chiar la începutul acestei luni, Matteo Ahlinvi este născut în Franța, la Arcachon, dar este și cetățean al statului Benin, pentru care are 27 de prezențe în echipa națională.

Fost junior la Guingamp, Matteo a evoluat în carieră pentru Guingamp B, Nimes, Dijon (toate Franța), Cukaricki (Serbia), Vasteras (Suedia) și în sezonul 2025-2026 pentru Arsenal Tula (Rusia). A jucat 20 de partide în prima ligă franceză, iar în cele 193 de meciuri în care a evoluat până în prezent a marcat 17 goluri și a oferit 8 pase decisive. 

Mult succes la Farul, Matteo!", a transmis clubul dobrogean.

Ce transferuri a mai făcut Farul în această vară

Veniri - Eddy Sylvestre (Dunkerque / gratis), Valentin Țicu (Dinamo / gratis), Tony Njike (QRM / gratis), Ionuț Cercel (FCSB / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Ianis Croitoru (AFC Câmpulung), Darius Grosu (AFC Câmpulung), David Păcuraru (Chiajna), Vlad Rafailă (Betis Deportivo), Nicolas Popescu (Steaua), Fabinho (Chiajna), Darius Păun (Gura Humorului), David Dincă (CS Dinamo), Andre Seruca (Slima Wanderers), Mario Aioanei (Academica Balș)

Plecări - Gabriel Iancu, Ionuț Larie (contracte încheiate), Jovan Markovic (FC Botoșani / gratis)

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