Superliga are un nou golgheter! La a câta reușită a ajuns Simon Elisor

Oltenii au deschis scorul în minutul 16 al duelului cu Farul, prin Elisor, care a urcat pe primul loc în clasamentul marcatorilor. Atacantul are un gol în plus față de următorii trei jucători din ierarhie: Alibek Aliev, Andrei Dumiter și Ștefan Drazic, toți cu câte șase reușite.

Simon Elisor, șapte goluri în șapte meciuri

Cifrele francezului sunt cu atât mai importante cu cât cele șapte goluri au venit în doar șapte meciuri disputate în SuperLiga, dintre care numai două ca titular. Singura partidă de campionat în care nu a înscris a fost cea cu FC Argeș, în care a jucat 61 de minute.