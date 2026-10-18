Superliga are un nou golgheter! La a câta reușită a ajuns Simon Elisor

Superliga are un nou golgheter! La a câta reușită a ajuns Simon Elisor Superliga
SPORT.RO
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Simon Elisor este noul golgheter al SuperLigii. 

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Universitatea CraiovaFarul ConstantaSimon Elisor
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Oltenii au deschis scorul în minutul 16 al duelului cu Farul, prin Elisor, care a urcat pe primul loc în clasamentul marcatorilor. Atacantul are un gol în plus față de următorii trei jucători din ierarhie: Alibek Aliev, Andrei Dumiter și Ștefan Drazic, toți cu câte șase reușite.

Simon Elisor, șapte goluri în șapte meciuri

Cifrele francezului sunt cu atât mai importante cu cât cele șapte goluri au venit în doar șapte meciuri disputate în SuperLiga, dintre care numai două ca titular. Singura partidă de campionat în care nu a înscris a fost cea cu FC Argeș, în care a jucat 61 de minute.

Universitatea Craiova l-a transferat pe Elisor în această vară de la Famalicao, pentru 1,5 milioane de euro. Vârful are contract cu formația din Bănie până în 2028, iar cota sa de piață este de 1,5 milioane de euro.

Cum arată clasamentul golgheterilor din SuperLiga

După cum am scris mai sus, Simon Elisor conduce ierarhia, cu șapte goluri. În spatele său se află trei jucători cu câte șase reușite, în timp ce alți trei fotbaliști au ajuns la cinci goluri:

  • Simon Elisor – Universitatea Craiova / 7 goluri
  • Ștefan Drazic – CFR Cluj / 6 goluri
  • Alibek Aliev – Universitatea Cluj / 6 goluri
  • Andrei Dumiter – FC Botoșani / 6 goluri
  • Alexandru Dobre – Rapid / 5 goluri
  • Danny Armstrong – Dinamo / 5 goluri
  • Andrei Cordea – CFR Cluj / 5 goluri
  • Eduard Radaslavescu – Farul Constanța /5 goluri
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