Cine este Catalin Anghel, noul nume de pe lista lui Becali! Unde a antrenat

Catalin Anghel este antrenorul pe care si-l doreste Gigi Becali.

Patronul FCSB a marturisit ca i-a trimis patru mesaje lui Hagi pentru a-l intreba daca i-l cedeaza pe actualul antrenor secund al sau la Viitorul Constanta.

Catalin Anghel are 44 de ani si in cariera de antrenor a fost principal la Viitorul in perioada 2009-2013, perioada in care Gica Hagi antrena in strainatate. Ulterior, el a stat pe banca celor de la Sageata Navodari intre 2013 si 2015.

Din 2015 pana in prezent, Anghel este secundul lui Gica Hagi la Viitorul.

Becali, dispus sa plateasca pentru antrenor

Gigi Becali stie ca nu va fi usor ca Gica Hagi sa renunte la Catalin Anghel, astfel ca ar accepta sa si plateasca pentru noul antrenor.

"I-am dat 4 mesaje lui Hagi, nu mi-a raspuns. As vrea sa mi-l dea pe Anghel. E elevul lui Hagi! Si daca e elevul lui Hagi, e mai bun decat un principal. Asa gandesc eu. Nu stiu acum... Ce sa fac? I-am zis lui Hagi ca sunt dispus sa si platesc, n-am ce face!", a declarat Becali la DigiSport.