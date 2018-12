"I-am dat 50 000 de euro ca sa scap de el, cum sa-l iau inapoi?!" Anunt de ultima ora al lui Becali

Becali vrea neaparat doi fundasi centrali in iarna!

Patronul FCSB exclude revenirea lui Paul Papp la echipa. Folosit putin in Turcia, Papp e disponibil in aceasta iarna. Becali nu e interesat de transferul sau si dezvaluie ca i-a platit 50 000 de euro pentru ca fotbalistul sa accepte rezilierea contractului.

"Cine e Paul Papp, ma? Mai fac si pacate acum! A plecat de la noi dupa ce i-am dat bani ca sa plece! Dupa ce am dat 50 000 ca sa plece, acum il iau pe Papp? N-o sa stau dupa Balasa. Ca daca stau dupa el, nu mai intram nici in play-off. Nu se poate asa ceva. E posibil asa ceva? Sa te dribleze toti, care vrea si care nu vrea? Sa dai cu stangul in dreptul? Pai, scoteam si eu mingea aia de la primul gol! Sunt unii jucatori care se cred mari fotbalisti daca iau 15 000 de euro pe luna! , a spus Becali la PRO X.