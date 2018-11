Special www.sport.ro | A jucat cu Mbappe si acum e PATRON la Steaua! Povestea senzationala a francezului venit in Romania pentru ca s-a indragostit de fotbal

De 1 decembrie, www.sport.ro iti propune povestile senzationale ale unor oamebni nebuni dupa Romania! My Romanian Story aduna fani din Japonia, Noua Zeelanda, Brazilia, Franta, Statele Unite, Polonia sau Suedia care ii spun Romaniei "La multi ani' in cel mai original mod posibil!

Hadrien Francois este absolvent al Universitatii Sorbona din Paris si 'patron' al Steaua Franta, echipa suporterilor stelisti din Paris.

"M-am nascut in 1994, la Seine-Saint-Denis, un cartier popular din preajma Parisului unde imparteam terenul de joc cu un francez nu foarte cunoscut, Kylian Mbappe. Mama mea este italianca, tatal meu parizian. Am crescut cu o cultura dubla pe tot parcursul copilariei, urmand insa o programa normala la o scoala din apropiere.

Cand eram in ultimul an de gimnaziu, tatal meu (lector senior la Scoala de Stiinta Po Paris) a fost chemat pentru o interventie in timpul unei conferinte de 3 zile la Bucuresti in 2008. Am mers alaturi de el si am descoperit Romania pentru prima data. Era iarna, orasul era in constructie peste tot, dar simteam deja o atmosfera speciala in capitala. Inainte sa plecam, am avut o oprire la Unirea unde era candva un magazin al fanilor echipei Steaua Bucuresti. Tatal meu mi-a cumparat primul meu tricou al echipei.

Am terminat liceul cu un examen la stiinte si am mers la Universitatea Paris-Sorbonne unde am urmat un curs dublu de Istorie si Geografie. Acolo am intalnit-o pe Sabina, o tanara studenta venita de la Bucuresti care urma aceleasi cursuri la aceiasi universitate. Am devenit prieteni si m-a invitat sa vin in Romania pe parcursul verii. Aceasta excursie a fost in perioada in care m-am indragostit de Romania. Am vazut Bucurestiul asa cum numai localnicii ti-l pot arata si am avut sansa ca de ziua mea sa asist la "Unicul Derby", Dinamo - Steaua, pe Arena Nationala. A fost ultimul mare derby al celor doua echipe inainte de separarea dintre Steaua si FCSB, atmosfera fiind mai buna decat oriunde altundeva.

Dupa aceea am inceput sa urmaresc indeaproape fotbalul romanesc din Franta, uitandu-ma la transmisiune online la calitate proasta, singur in camera mea, neintelegand ceva din limba. In acea perioada am inceput sa scriu despre fotbalul romanesc pe site-ul francez horsjeu.net, incercand sa aduc putin interes fata de fotbalul romanesc in Franta. A functionat oarecum, insa apoi a urmat un alt proiect: fotballski.fr. Acest site dorea sa devina un punct de referinta pentru fotbalul est-european in limba franceza si am devenit responsabil pentru fotbalul din Romania.

Am inceput sa calatoresc catre Romania pe cat posibil de mult: mergeam cu avioane low-cost sambata pentru a vedea un meci pe Giulesti dupa-amiaza, si ma intorceam in Franta cu primul avion de duminica. Cu timpul am inceput sa vad din ce in ce mai mult din Romania: Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Suceava, Timisoara, Bran ... si mereu am avut dorinta de a vedea si mai mult. Am inceput chiar si sa studiez limba la un curs de la Universitate intr-un an, insa cursul a fost oprit deoarece nu erau suficienti studenti.

Am avut ocazia sa particip la excursia "Fotbalul din Rai" din Bucovina, am vazut partide din divizii inferioare cu peisaje incredibile, am intalnit oameni de peste tot din Europa si am descoperit o noua parte din bogata cultura a Romaniei.

Cu ajutorul Footballski, am intalnit personalitati din fotbalul romanesc, am vazut multe meciuri, am luat interviuri... In 2017, am inceput sa lucrez alaturi de profesorul Francoise Thom de la Universitatea Sorbonne-Lettres la o lucrare finala despre legaturile din politica si sport in Romania pe perioada comunismului. Am petrecut 6 luni la Bucuresti pentru a-mi imbunatati lucrarea.

Fotbalul a fost mereu o prioritate pentru mine. Am intalnit multi romani in suburbiile Parisului si aici mi-a venit ideea de "Steaua Franta": sa alcatuim o echipa de romani care sa joace impreuna la Paris impotriva unei echipe a suporterilor francezi, sa oferim o imagine buna a comunitatii de romani din Franta. Exista multe clisee despre Romania si romani in Europa de Vest, iar faptul ca am putut sa jucam fotbal cu ei era un mod de a incerca sa le schimba mentalitatea. Infiintata de 2 ani deja, Steaua Franta a intrat intr-un campionat al suporterilor si fiecare echipa adversa ii apreciaza pe jucatorii romani.

Eu joc acum fotbal la Bucuresti pentru echipa numita <<Bucharest Nomads>>, o echipa alcatuita si din romani, si din straini, toti impreuna, avand o atmosfera grozava.

Pentru mine Romania este o tara care nu este apreciata destul si multi oameni rateaza o oportunitate nevizitand-o. Oamenii sunt foarte draguti daca vorbesti cu ei, mix-ul de cultura intre latina si slava este unic. Sa locuiesc aici a fost cea mai frumoasa placere pe care o puteam avea. Am inceput sa iubesc fotbalul romanesc (si toate povestile), iar acum iubesc intreaga tara.

Sper sa pot sa traiesc pentru mult timp in Romania, ma simt cu adevarat conectat de aceasta tara intr-un mod cum nu am mai simtit in vreuna dintre excursiile mele si voi incerca in fiecare zi sa le arat strainilor ce tara minunata e Romania."



