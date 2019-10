Anunt de ultima ora la FCSB: cand revine Man in lot dupa accidentarea din meciul nationalei

Dennis Man a fost lovit de portarul nord-irlandez Hazard in meciul nationalelor de tineret, disputat luni.

Bogdan Vintila a avut emotii mari din cauza jucatorului pe care Becali viseaza sa ia zeci de milioane de euro. Din fericire, accidentarea nu e atat de grava cum se temeau stelistii. Man va mai sta pe margine o saptamana, apoi se va putea pregati normal. Estimarea initiala era ca Man va lipsi mai bine de o luna din cauza fracturii de maxilar pe care a suferit-o.

"M-am speriat cand am vazut accidentarea lui Man, dupa care, vazandu-l ca a revenit, m-am mai linistit. Dupa joc am aflat ca are probleme mai grave, dar nu sunt asa grave cum ne temeam. Intr-o saptamana revine. Dupa joc, cand iti mai dispare din entuziasmul jocului, simti orice accidentare, nu neaparat la fata. Nu i-a parut rau ca a ramas in teren si dupa accidentare, pentru el fotbalul e pe primul loc", a spus Vintila la conferinta de presa.