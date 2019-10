Va fi aparitia SURPRIZA in echipa FCSB?! Noul 'Messi' al lui Becali ar putea juca pentru prima data!

Coman si Oaida sunt suspendati, iar Man e accidentat. Vintila trebuie sa faca primul 11 contra Chindiei in functie de solutiile pe care le are in lot.

Titulari contra nou-promovatei din Targoviste vor fi Morutan si Andrei Vlad. Pe banca, Vintila il va avea pe Adrian Nita, un pusti de 16 ani care atrage tot mai multe priviri.

Nita a debutat deja la echipa mare in meciul de Cupa cu Metaloglobus, iar contra Chindiei ar putea sa apara pentru prima data la FCSB intr-un meci din Liga 1.

Remarcat de MM inainte ca directorul sportiv sa paraseasca echipa, Nita e titular cert la echipa U19 a FCSB, unde se numara printre cei mai importanti jucatori.

Printre pusti, Nita si-a castigat porecla 'Messi' datorita calitatilor sale tehnice si a vitezei cu care dribleaza.

Atacantul a prins 20 de minute in teren cu Metaloglobus. Nita i-a luat locul lui Morutan in minutul 73 al jocului din Cupa. N-a avut nevoie de prea mult timp pentru a se face remarcat. Dupa numai cateva faze, Nita a recuperat din picioarele unui adversar, a intrat in careu si i-a pasat perfect lui Gnohere, care a ratat desi era singur cu toata poarta goala in fata!

La FCSB, mai fusese rezerva de doua ori in Liga 1, cu Botosani, in acest sezon, si cu Viitorul, campionatul trecut.

Adrian Nita e un produs al Academiei FCSB. Pustiul a fost luat in doua cantonamente cu echipa mare, atat la inceputul anului, cat si in aceasta vara, la Brasov.