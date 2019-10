Surprize URIASE in primul 11 al FCSB pentru meciul cu Chindia! Ce jucatori vor fi in echipa de start

Vintila e fortat sa improvizeze de accidentarile si suspendarile din lot.

Astfel, pentru meciul cu Chindia, titular in poarta va fi Andrei Vlad. Pustiul de 20 de ani revine dupa o luna in care a absentat din cauza accidentarii suferite in meciul cu Gaz Metan (0-4). Vlad a prins poarta la nationala U21 si a avut evolutii apreciate, astfel ca va primi din nou incredere si din partea antrenorului de la club. Al doilea loc U21 din formula de start e si el decis: Morutan va fi titular.

Vintila nu se poate baza pe Man (accidentat), Coman si Oaida (suspendati), astfel ca Morutan si Vlad sunt de neclintit. Antrenorul FCSB va improviza si la mijloc. Nedelcu si Filip sunt recuperati dupa accidentari, insa nu pot duce un meci intreg. Astfel, Iulian Cristea va fi impins in centru, in timp ce bulgarul Ciorbadjiski va fi si el titular. Absenta lui Coman va insemna o noua sansa si pentru portughezul Moutinho, care e prima optiune de titularizare pentru Vintila in banda stanga a atacului.

Echipa de start a FCSB cu Chindia: Vlad - Manea, Planic, Ciorbadjiski, Pantiru - Cristea, Vina, Tanase - Morutan, Gnohere, Moutinho